O iPad é cada vez mais a máquina que agrega mobilidade, poder de processamento e usabilidade dentro da oferta da Apple e um pouco no mercado em geral. As novidades acrescidas com acessórios recentemente lançados exigem às empresas de software que atualizem os seus produtos com as novidades permitidas no iOS 13. Assim, a Microsoft lançou uma atualização que permite usufruir muito mais do ecrã do iPad e de uma folha do Word.

O processador de texto da empresa americana permite agora usar o ecrã do tablet da Apple para ter, lado a lado, duas folhas de texto ou de cálculo.

Microsoft Office atualizado para iPad com boa novidades

O Office para iPad recebeu suporte para várias janelas e agora podemos abrir várias instâncias da mesma aplicação e visualizá-las ao mesmo tempo. Assim, com o suporte para um teclado mais completo (que incluiu touchPad) e o suporte para o rato, o iPad é uma ferramenta muito completa e poderosa.

Nesse sentido, as empresas que desenvolvem software para o iPadOS têm a obrigação de usar todo o potencial desta plataforma. A Microsoft não se fez de rogada e meteu mãos à obra.

Nesta última atualização a gigante do software transformou as suas apps Office para iPad, que inclui, por exemplo, o Word, Excel e PowerPoint. Portanto, com estas apps e com as novidades implementadas, quer ao nível do iOS 13, como do hardware mais recente, podemos ter mais produtividade.

Agora a Microsoft anunciou que o Office está a ser atualizado com suporte para ecrã dividido no iPad. Dessa forma, o Office é atualizado para poder trabalhar simultaneamente com várias aplicações ao mesmo tempo, sem a necessidade de alterar constantemente entre software.

Office para iPad: suporte para ecrã dividido

Até agora, o suporte para ecrã dividido ou exibição dupla estava disponível apenas no canal de testers da Microsoft, ou seja, para Insiders. A empresa atualizou a versão regular e todos podem usá-la agora.

Outra opção interessante que permite a janela múltipla é a possibilidade de abrir duas instâncias da mesma aplicação ao mesmo tempo, ou, mais importante, abrir dois documentos do Word ao mesmo tempo. Assim, é fácil, por exemplo, ter de um lado o PowerPoint e arrastar para o Word ou vice-versa, estando lado a lado.

Lembre-se de que, embora as aplicações do Office para iPad, como Word, Excel e PowerPoint, sejam gratuitos, elas exigem uma assinatura ativa do Office 365 para usar todos os recursos, incluindo edição ou armazenamento na cloud.

O Office para iPad encontra-se na App Store e a atualização já deve estar disponível para todos.