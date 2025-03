iPhone 16e: mesmo com críticas, as vendas iniciais superam as do iPhone SE

Quando foi apresentado, muitos criticaram o preço a que a Apple comercializa o iPhone 16e. Consideram os 739 € demasiado elevado para o que este modelo oferece. Afinal, e mesmo com este custo, as vendas iniciais do iPhone 16e surpreendem e estão a superar as do iPhone SE.

Vendas iniciais do iPhone 16e superam as do iPhone SE

Os utilizadores da Apple podem não se ter importado com o aumento de preço do novo iPhone tanto como inicialmente se esperava. Apesar de ser mais caro que o seu antecessor, o iPhone 16e está a vender mais que o iPhone SE e isso só vem dar arazão ao que a Apple criou com este novo modelo.

O último iPhone SE foi lançado em 2022, dois anos depois do modelo iPhone SE de 2020. Isto significa que os utilizadores do iPhone precisavam de um sucessor para a linha intermédia. O iPhone 16e foi lançado este ano e substituiu o iPhone SE como uma versão mais económica da série principal do iPhone 16.

[Vídeo original]

O iPhone 16e tem 8 GB de RAM para suportar a IA e um ecrã moderno de ponta a ponta, diferente do iPhone SE. Mas, apesar de tudo isto, a Apple foi criticada no lançamento. Os consumidores disseram que o telefone era demasiado caro e que preferiam outro modelo do iPhone SE.

Mesmo com críticas no preço, Apple parece ter acertado

Mas, apesar desta situação e do preço inicial muito elevado, os primeiros três dias do iPhone 16e registaram um aumento de 60% nas vendas relativamente ao anterior iPhone SE. Em termos mais simples, e apesar do custo mais elevado, o novo iPhone vende de forma única.

Há uma lista grande de razões pelas quais isto pode acontecer. Para começar, o iPhone 16e é provavelmente um telefone corporativo aceitável para as empresas fornecerem aos seus funcionários. Outra razão pode ser o facto de o consumidor médio não considerar o aumento de preço suficientemente irracional para desistir de comprar o telefone.

Por fim, agora que o iPhone SE foi descontinuado, o iPhone 16e é o modelo de entrada mais barato no ecossistema iOS. Mesmo que um utilizador considere o preço demasiado elevado, não terá outras opções para além de mudar para o Android. A série iPhone 16 é uma atualização que muitos consideram que ficou aquém do iPhone 15 e muitos utilizadores podem estar a atualizar para o novo iPhone.