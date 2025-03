Atenção com apps piratas do Spotify Premium! Parecem inocentes, mas trazem perigos

A luta contra a pirataria levou o Spotify a tomar medidas extremas e bloquear as apps não oficiais e piratas no Android. Estas APK voltam lentamente, mas trazem alguns problemas graves e perigos. O que muitos julgam ser uma porta para o Spotify Premium, parece estar a tornar-se uma porta aberta no smartphone para os criminosos.

Atenção com apps piratas do Spotify Premium!

O Spotify bloqueou as APK ilegais que sequestram subscrições Premium em smartphones Android. A plataforma concebeu um novo sistema que começou a bloquear todas as contas dos utilizadores em aplicações ilegais, embora possam continuar a utilizar a versão gratuita da aplicação ou pagar uma taxa.

Os próprios programadores garantiram que será difícil criar uma APK que contorne o filtro anti-pirataria. Poucas semanas depois, surgiram novas apps ilegais que podem funcionar. Algumas estão novamente a funcionar, mas os programadores alertaram para os perigos da sua utilização. Os criminosos aproveitaram a situação e muitas delas podem estar infetadas com malware.

Estas aplicações modificadas podem aceder a informações armazenadas em telefones Android ou controlá-los remotamente. As APK que conseguem contornar os filtros começaram a distribuir vírus para milhares de utilizadores. O famoso “Spotify Premium APK Última Versão” que funcionou em Itália foi renomeado “com.spotify.music APK ARM64-v8a“.

Parecem APK inocentes mas trazem perigos

Outros utilizadores começam a descarregar o EeveeSpotify, um dos APKs Premium do Spotify mais populares nos Estados Unidos. A Ucrânia é o único país onde as pesquisas por aplicações piratas não aumentaram. Alguns utilizadores ainda não estão dispostos a pagar a subscrição mensal. Alternativas gratuitas como o Spotify também não são convincentes, pelo que muitos optam por reinstalar um APK.

As APK pirateadas apresentam frequentemente riscos quando instalados a partir de fontes não oficiais. Além disso, os programadores modificam o código para adicionar funcionalidades do Spotify Premium, mas também podem inserir vírus que podem aceder a informações pessoais e bancárias dos utilizadores.

Algumas das APK que funcionavam novamente foram reavaliadas com o Hybrid Analysis e o Virus Total. O veredicto é claro: são perigosas, embora os programadores afirmem que os antivírus não detetaram nenhum malware. Os novos APKs do Spotify Premium ignoram os filtros antivírus, mas têm uma surpresa escondida. Quem aceitar as permissões, dará acesso à lista de contactos do smartphone, aos dados do cartão SIM, às SMS, registos de chamadas, eventos do calendário e usar a câmara.