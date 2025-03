Waze está a sugerir rotas mais longas que o normal? Queixas não param de aumentar

O Waze conquistou já todos os condutores, sejam eles utilizadores do Android Auto, CarPlay ou diretamente no smartphone. Esta app que é quase perfeita na criação de rotas tem agora um problema. Está a sugerir rotas mais longas que o normal e a Google parece não conseguir resolver este problema, que tem cada vez mais queixas.

Novamente rotas mais longas que o normal

Um dos maiores benefícios do Waze, para além de o manter atualizado sobre o que acontece na estrada e de tornar cada viagem mais previsível, é o mecanismo de escolha de rotas. A aplicação é a ideal para rotas mais rápidas, uma vez que a sua comunidade mantém a aplicação informada sobre as condições do trânsito em tempo real.

Como resultado, o Waze pode procurar rotas mais rápidas que evitem lentidão e, se tal não for possível, procura a forma mais rápida de chegar ao seu destino, tendo em conta o impacto de cada lentidão. Isto mudou em dezembro e, apesar do Waze ter lançado uma correção, alguns utilizadores, continuam a deparar-se com este problema.

As rotas mais longas do que o normal apareceram no início de dezembro, e a Waze enviou uma correção em meados de janeiro. Este não era um problema generalizado, mas começa agora a ganhar força. Muitos utilizadores estão a queixarem-se de erros de encaminhamento nos seus dispositivos. No entanto, este problema parece menos generalizado do que em dezembro, embora o comportamento pareça ser o mesmo.

Queixas do Waze não param de aumentar

Os utilizadores alegam que o Waze não evita mais o trânsito, o que pode adicionar até 20 minutos a chegar ao destino. Há quem alegue que nunca teve o problema, não tendo ficado preso no trânsito intenso, mas foram sugeridos quilómetros adicionais sem qualquer motivo. Também não parecia haver uma solução para o problema.

A única solução alternativa a que os utilizadores recorreram nos últimos meses foi uma mudança temporária para outras aplicações de navegação, como o Google Maps. O Google Maps melhorou significativamente ultimamente, ganhando características que eram até agora exclusivas do Waze, incluindo um maior foco nos relatórios de incidentes.

No entanto, o Waze continua focado nos dados de trânsito, suportando uma maior gama de perigos, incluindo semáforos avariados, inundações, objetos na estrada, buracos e faixas bloqueadas. A aplicação também foi atualizada com mais avisos em 2024, incluindo lombas, mudanças de faixa e limites de velocidade. Estas funcionalidades estão disponíveis em dispositivos móveis e no Android Auto e CarPlay.