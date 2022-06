Máquinas automáticas a vender iPhones? Novidade já chegou à Europa!

Na Finlândia, as máquinas de venda automáticas dos centros comerciais, em vez de chocolates, bolachas e outros produtos de consumo, vendem iPhones.

O país está a viver no futuro e vamos mostrar-lho.

Que os países do norte da Europa vivem uns anos à frente dos restantes nós já sabíamos. No entanto, quando nos chegam evidências, essa vertente futurista parece ter mais impacto.

Se nos países do centro e sul da Europa as máquinas de venda automáticas vendem uma panóplia alargada de produtos de consumo, como bolachas, sandwiches e batatas fritas, na Finlândia, a oferta é um pouco diferente e consideravelmente mais dispendiosa.

Alguns dos centros comerciais do país possuem máquinas automáticas que vendem iPhones. Além de comprar, também é possível vender e receber o dinheiro no momento. Esta opção está acessível a todos aqueles que tenham uma conta bancária e possam efetuar pagamentos.

Embora seja um modelo muito popular nos Estados Unidos da América, chegou à Europa pelas portas da Finlândia e pelas mãos da Swappie. Para já, encontra-se em vigor em três centros comerciais, sendo que é possível que, em breve, comece a ser visto por outros países.

A Swappie compra e vende iPhones recondicionados em segunda mão e, na prática, é assim que funcionam as máquinas de vendas automáticas.

iPhones em máquinas automáticas? Não são de brincar… já existem mesmo!

O processo para vender um iPhone nessas máquinas automáticas é simples, de acordo com o Hipertextual. Depois de responder a uma série de questões, será dado um preço estimado, tendo em conta o modelo do smartphone e o seu estado. Depois de colocado numa caixa, a máquina adota o iPhone e expõe-no para os possíveis interessados. Se, por outro lado, detetar defeitos externos, problemas no software, ou que é roubado, o dispositivo será devolvido ao dono.

Assim como acontece com o serviço normal da empresa, os iPhones que as máquinas recebem são verificados por si e, no caso de ser detetada alguma anomalia nesse processo, o dinheiro que a máquina pagou pelo dispositivo é debitado da mesma conta.

Na Finlândia, o projeto-piloto está a ser adotado em centros comerciais, garantindo que estão sempre pessoas por perto. De acordo com dados divulgados, desde que foram instaladas, as máquinas já receberam cerca de 50 pessoas.

Além de vender, também é possível comprar um iPhone, tendo cerca de 200 modelos à escolha, em cada máquina automática. Assim como acontece nas máquinas comuns, depois de o pagamento ser efetuado, o telemóvel é entregue ao novo dono.

Relativamente a possíveis roubos das máquinas, a empresa garante que são resistentes.

