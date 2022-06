O VR de F1 22 mostra como é estar sentado num bólide de F1

A Codemasters continua a mostrar pormenores sobre F1 22, o próximo jogo da série F1 que se encontra prestes a chegar.

As últimas novidades referem-se à compatibilidade de F1 22 com o VR e foi revelado um trailer a propósito.

F1 22, tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), é um dos jogos quentes deste Verão, tendo o seu lançamento previsto já para o próximo dia 1 de Julho para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, e PC via Origin e Steam.

Exclusivo para PC, a edição deste ano traz também a compatibilidade com o VR e foi precisamente sobre este aspeto do jogo que a mais recente comunicação da Codemasters e EA Sports incidiu.

De forma a antecipar a chegada do jogo, foi revelado o primeiro trailer de jogabilidade de F1 22 em VR, com Lance Stroll no Aston Martin AMR22, ao volante.

Tal como podem ver pelas imagens acima indicadas, F1 22 traz consigo uma sensação de velocidade estonteante e a inclusão da compatibilidade não deixa margem para dúvidas em relação a isso.

A intensidade e frenesim de se conduzir um destes bólides pode-se quase sentir no trailer agora revelado e será certamente uma mais-valia para quem disponha de um sistema de Realidade Virtual.

“O VR revoluciona o F1 22 no PC e Eleva o fim de semana de corrida a um nível inteiramente novo”, disse Lee Mather, Senior Creative Director de F1 na Codemasters. "Da claustrofobia de nos sentarmos no cockpit à intensidade do apagar das luzes enquanto 20 carros aceleram até à primeira curva. Isto é o mais perto de correr na Formula 1 que podes estar sem estar na pista.”

Disponível para F1, F2, e Supercars como parte do F1 Life, os jogadores vão poder experenciar o fim de semana de corrida pelos olhos dos pilotos. E isto desde os primeiros momentos na garagem, onde se poderá ver a equipa trabalhar incansavelmente até à altura de se saltar para a pista.

F1 22 é lançado a 1 de Julho de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, e PC via Origin e Steam. Entretanto, os fãs mais acérrimos podem reservar a edição digital F1 22 Champions Edition para conteúdo adicional e três dias de acesso antecipado.