Na Europa já há placas gráficas com um preço 23% abaixo do recomendado

Se foi um dos consumidores que necessitou de comprar uma placa gráfica ao longo dos últimos dois anos, então certamente que se deparou com uma tarefa nada fácil. Para além da escassez de componentes provocada pela pandemia da COVID-19, que levou à falta de stock de GPUs nas lojas, também os preços exageradamente altos, devido à lei da oferta e da procura, tornaram ingrata a aquisição de chips gráficos.

Mas, felizmente, essa situação parece já estar mais do que resolvida e ultrapassada pois, de acordo com as mais recentes informações, na Europa já podemos encontrar placas gráficas à venda por um valor 23% abaixo do recomendado pelas marcas na data de lançamento.

Preço das placas gráficas continua a descer

Segundo os últimos dados revelados pelo site alemão 3DCenter, os preços das placas gráficas continuam a descer, para alívio de todos os consumidores que esperavam por estas informações para avançarem com a compra destes equipamentos.

Os detalhes divulgados mostram que, em média, todas as placas gráficas da AMD Radeon RX 6000 estão a um preço 8% abaixo do inicialmente recomendado pela marca. Por sua vez, a média de preço das GPUs da Nvidia GeForce RTX 30 encontra-se apenas 2% acima do tabelado na data de lançamento.

Para termo de comparação, no início de maio de 2022, a média de preço das GPUs da AMD estava 7% acima e as da Nvidia estavam a mais 13%. Já no final desse mês, esses valores estavam a mais 2% e a mais 6%, respetivamente. Contudo, em maio de 2021, as gráficas de última geração da Nvidia e AMD estavam 218% e 116% mais caras, respetivamente.

No caso da AMD, a média é sobretudo condicionada pelo valor do modelo Radeon RX 6500 XT, o qual se encontra a um preço 23% inferior ao recomendado. Já a Radeon RX 6600 tem o seu preço reduzido em 20%, seguida da Radeon RX 6950 XT com um valor 16% abaixo. Mas há exemplares onde se passa o contrário, como as Radeon RX 6800 e RX 6800 XT, que custam um valor 6% e 3% acima, respetivamente.

Já do lado da Nvidia, os modelos mais baratos são a GeForce RTX 3090 Ti, a menos 16%; a GeForce RTX 3080 Ti (-13%); a GeForce RTX 3090 (~8%); e a GeForce RTX 3080 de 12 GB (-2%). Com o valor ainda alto, temos a GeForce RTX 3060 Ti (+17%), a GeForce RTX 3050 (+13%) e a GeForce RTX 3060 (+11%).

