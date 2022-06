Câmaras de Vigilância: Proteja a sua casa, família ou empresa

Ter um sistema de videovigilância criado para manter uma casa, família ou empresa seguras, pode ser bastante dispendioso e nem sempre as necessidades exigem um grande investimento. Para casos específicos, câmaras de vigilância mais acessíveis poderão ser suficientes e é sobre essas que hoje vamos falar.

Conheça estas opções.

Hiseeu WNKIT-4HB312 8CH

A primeira opção o Hiseeu WNKIT-4HB312 8CH inclui já quatro câmaras, que se ligam a um sistema NVR de 8 canais, também incluído, pelo que ainda podem ser adicionadas mais quatro câmaras. As câmaras podem comunicar com ou sem fios.

Tratam-se de câmaras IP prontas para funcionar tanto indoor como outdoor, já que também são à prova de água. Gravam em HD, têm deteção de movimento humano, têm sensores IR para visão noturna. As câmaras ainda incluem microfone e altifalante para comunicação nos dois sentidos.

É ainda possível aceder remotamente a todo o sistema via smartphone ou computador, com aplicações dedicadas aos diferentes sistemas.

O sistema CCTV Hiseeu WNKIT-4HB312 está disponível por apenas 118,11€, utilizando o código de desconto BGc7e6a3. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Hiseeu WNKIT-4HB312

Câmara Baby Monitor 2.4GHz

Na categoria de segurança da família não poderia faltar uma opção para observar o sono do seu bebe, as suas brincadeiras ou até mesmo o seu animal de estimação que ficou sozinho em casa.

Este aparelho, além da câmara, vem ainda com um pequeno ecrã de 3,5", sendo a comunicação feita sem fios a 2,4G, até 200m sem obstáculos, ou 30 metros, com paredes. A bateria do monitor pode durar até 2 horas.

A câmara monitor de bebé com ecrã está disponível por 47,24€, com o código de desconto BGa81ccf.

Baby Monitor 2.4GHz

GUUDGO 4CH

O sistema de videovigilância GUUDGO 4CH é também composto por 4 câmaras, mas o sistema NVR tem apenas 4 canais. Tal como na opção anterior, a ligação pode ser feita com ou sem fios, a 2,4G.

As câmaras gravam em HD e podem ser usadas tanto em ambientes com luz como no escuro, com deteção de movimento humano e possibilidade de comunicação nos dois sentidos. O controlo pode ser feito por smartphone ou computador.

O sistema de vigilância GUUDGO está disponível por 99,21€, utilizando o código de desconto BGb07118.

GUUDGO

Xiaomi Smart Outdoor

A última sugestão vai para a Xiaomi Smart Outdoor, uma câmara com certificado IP68 de resistência a água e poeiras e com a capacidade de suportar grandes variações de temperaturas, dos -20 ºC aos 50 ºC.

Capta vídeo em FullHD e codificação H.256 e tem uma lente com 130º. Para visão noturna conta com 8 LEDs infravermelhos. Esta câmara não tem ligação com fios, pelo que tem uma bateria de 5700 mAh e ligação Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, podendo ser controlada via app Android ou iOS.

A câmara Xiaomi Smart Outdoor tem um preço promocional de 66,14€. O envio deste e dos outros produtos é feito a partir de armazém europeu.

XIAOMI Smart Outdoor