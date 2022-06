watchOS 9: Apple muda mecanismo de desativar recursos de bloqueio de água

O novo sistema operativo do Apple Watch, o watchOS 9, apresentado no passado dia 6 de junho traz algumas boas novidades. Além disso, os engenheiros da Apple decidiram mudar determinados mecanismos que permitem desativar os bloqueios que o relógio tem quando estamos em certas atividades, como é o caso do bloqueio do modo À prova de água ou o modo de Concentração (dormir).

Este sistema até ao watchOS 9 era utilizado rodando a Coroa Digital, mas agora o movimento é outro.

Coroa Digital: pressionar em vez de rodar

O watchOS 9 traz uma das atualizações mais importantes para o sistema operativo do Apple Watch. Com foco na saúde e bem-estar, o próximo watchOS também reformulará a forma como os utilizadores desligam os recursos de bloqueio de água, modo de suspensão e modo aulas. Agora já não será exigindo que a Digital Crown (Coroa Digital) seja rodada.

Se estiver a executar o watchOS 8, a versão atual do sistema operativo Apple Watch, sabe que, para desativar o bloqueio de água ou os recursos do modo de concentração, é necessário girar a Coroa Digital. Mas, quando no outono receber o novo sistema operativo, este gesto muda!

Com o watchOS 9, ao ativar os recursos de bloqueio de água, modo de concentração ou modo aulas precisará apenas de pressionar a Coroa Digital para os desativar. A Apple até mudou a descrição do how-to no Apple Watch:

Desativar modo À prova de água - Mantenha premida a Coroa Digital para desativar o modo À prova de água

- Mantenha premida a Coroa Digital para desativar o modo À prova de água Desativar modo Aulas - Mantenha premida a Coroa Digital para desativar o modo Aulas

- Mantenha premida a Coroa Digital para desativar o modo Aulas Desativar modo de concentração “Dormir” - Mantenha premida a Coroa Digital para desativar

Por que razão a Apple mudou o método de desbloqueio?

Uma das razões pelas quais a Apple mudou esta função no watchOS 9 foi devido à aplicação Treino que foi renovada. Com o watchOS 8, a aplicação (os seus menus) não pode ser rolado verticalmente, apenas horizontalmente. Contudo, os novos ecrãs durante os treinos, exigem rodar a Coroa Digital para que os utilizadores possam ver novas métricas como anéis de atividade, zonas de frequência cardíaca, potência e elevação.

Assim, com esta mudança, faz sentido a Apple ter decidido mudar os gestos.

Pressionar a Coroa Digital não é apenas mais intuitivo, mas também é mais fácil ajudar os utilizadores a descobrir mais informações sobre os seus exercícios com a aplicação Treino do Apple Watch.

Por exemplo, se o seu Apple Watch estiver bloqueado durante o exercício, ainda poderá rolar a Coroa Digital para descobrir mais dados sobre o seu exercício, tal como mostram as imagens em cima.