Na última WWDC a Apple revelou a mundo muitas das novidades que tem preparadas para este ano. Falamos dos seus sistemas operativos, que vão em breve ocupar o seu ligar nos equipamentos da marca, mesmo nos mais antigos.

Após terem tornado públicas as versões de testes de um lote de sistemas, é agora a vez de chegar aos Mac. Falamos do macOS Monterey, que está finalmente disponível para ser testado de forma pública por todos os que apostarem nestas versões.

Apple trouxe o macOS Monterey

O macOS Monterey vem dar continuidade ao que a Apple tem preparado para o seu sistema operativo dedicado ao Desktop. Para além das muitas melhorias que estão nesta versão, a Apple focou-se em melhorar o Safari, com novas funcionalidades, e o FaceTime, com muitas alterações criadas para ser uma ferramenta ainda melhor.

Esta versão agora tornada pública, criada para quem quer testar as novidades, está aberta a todos. Vai ser avaliada nos próximos meses, até surgir na sua versão a ser apresentada em setembro, como é habitual. Esperam-se por isso, várias versões nos próximos tempos.

A nova versão está assim disponível para um conjunto alargado de equipamentos, com algumas limitações que foram já identificadas nos CPUs da Intel. Além disso, a funcionalidade Universal Control não está ainda acessível nesta primeira beta.

Hora de testar esta versão beta do sistema

Para testar esta nova versão, basta aceder à página da Apple dedicada ao Beta Software Program. Após autenticar no site, basta seguir as instruções apresentadas, descarregando a app para registo e seguir no processo.

Rapidamente vai surgir a atualização desta versão de testes do macOS Monterey. O processo de instalação volta a ser simples e direto depois do download da nova versão. Surge a app de instalação e tudo decorre de forma natural e rápida.

Como dissemos antes, vão surgir várias versões nos próximos meses, rumo à versão final que deverá surgir em setembro. Nesse momento a Apple deverá trazer para os utilizadores todas as novidades, livres de problemas e prontas a serem exploradas.