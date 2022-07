Jailbreak para iOS 15 poderá surgir em breve

O primeiro Jailbreak para iPhones e iPads a correr iOS 15 parece que está já em desenvolvimento, com um "bom progresso" por parte da equipa de programadores.

As primeiras imagens já foram partilhada pela Odyssey Team que está a desenvolver o novo jailbreak.

O grupo Odyssey Team tem vindo a desenvolver ao longo das várias versões do iOS soluções de jailbreak para iPhones e iPads. Agora partilhou as primeiras imagens de uma nova ferramenta de jailbreak chamada “Cheyote” que funciona com o iOS 15.

Jailbreak para iOS 15 está a chegar, com limitações

O processo de jailbreak é criado para remover as restrições de software em dispositivos iOS para que o utilizador possa acessar e modificar ficheiros do sistema, o que permite todo o tipo de modificações, como ajustes, temas e sideload de apps fora da App Store. Evidentemente, a Apple sempre se opôs ao processo de jailbreak nos seus dispositivos.

Um dos programadores por trás da Odyssey Team confirmou no Reddit a equipa “está afazer um bom progresso” com a ferramenta e que deve ser lançada para todos “num futuro próximo”.

Infelizmente, mas sem novidades, a ferramenta Cheyote tem algumas limitações, uma vez que só funcionará com versões do iOS 15.0 ao iOS 15.1.1, lançada em novembro de 2021.

Neste momento, segundo relatado, a equipa diz que está a trabalhar no sentido de expandir o suporte para versões até o iOS 15.4.1, algo que deverá demorar ainda algum tempo.

Este desfazamento do desenvolvimento da solução de jailbeak face às versões atuais do iOS tende a acontecer porque a Apple faz alterações internas no iOS para tornar o processo de jailbreak ainda mais difícil com as versões mais recentes do sistema operativo.