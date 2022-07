Ontem surgiu aquele que seria o rumor mais assertivo em relação à data de lançamento dos novos smartphones dobráveis da Samsung, em mais um dos seus eventos Unpacked.

Com uma partilha nas redes sociais, eis que a Samsung através de uma mensagem enigmática acabou por confirmar a informação do rumor. É capaz de resolver o enigma?

Um trio de imagens partilhadas no Twitter deixam um enigma aos seguidores para que descubram a data do próximo Samsung Unpacked. Neste evento são esperados os lançamentos de novos smartphones dobráveis, smartwatches, a nova One UI 4 e até uma versão nova do Samsung Galaxy S22.

"Temos um segredo para lhe contar"...

A Samsung apresentou a informação da data do novo evento através de um pequeno quebra-cabeças, mas provavelmente inútil. Ontem o dia 10 de agosto era já avançado como certo para o Samsung Unpacked.

Basicamente, foi criado um quadro com letras e números, um quadro de cores que se sobrepunham em cada um deles e depois uma sequência que iria dar a resposta certa.

Ora, a resposta é 081022 que corresponde ao mês de agosto (08), ao dia 10 e ao ano de 2022.

O que esperar do evento Samsung Unpacked?

Dos rumores já avançados, sabe-se que o Samsung Galaxy Z Fold4 virá com ecrã exterior de 6,2" e ecrã dobrável de 7,6". As mudanças face à versão Fold3 não serão muito evidentes, apenas haverá um ajuste do tamanho do dispositivo face ao tamanho dos novos ecrãs.

Outra novidade surge mais ao nível das câmaras que se assemelha ao Galaxy S22 Ultra. Quanto às câmaras de selfies, o ecrã interno irá manter a câmara sob o ecrã e o ecrã externo será perfurado por outra câmara. Tal como pudemos testar com a versão do Galaxy Z Fold3 a câmara sob o ecrã será apenas útil para chamadas de vídeo, dada a sua fraca qualidade. Esperemos que a versão deste ano venha realmente melhorada.

O processador deverá ser um Snapdragon 8+ Gen 1 e poderá ter versões com 128 GB, 256 GB, 512 GB e ainda 1TB. O Samsung Galaxy Z Fold4 deverá ser lançado ao lado do Z Flip4, dos novos smartwatches e até uma versão lilás (Bora Purple) do seu Galaxy S22. Espera-se que nessa altura seja também apresentada a nova One UI 5 baseada em Android 13.