Novo ano letivo: Terminam hoje as matrículas do 2.º ao 7.º ano

Conforme as informações partilhadas pelas escolas, o processo de matrículas é todo online. O prazo de inscrições do 2.º ao 7.º ano termina já hoje. Atualmente estão abertas as inscrições do 8.º ao 12.º ano.

Saiba o que precisa fazer para aceder ao portal e realizar a respetiva inscrição.

Tudo o que precisa de saber para as matrículas...

O Portal de Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula, renovação de matrícula e pedidos de transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Se é Encarregada/o de Educação a inscrição da/o sua/seu educanda/o deve ser realizada, nesta plataforma que lhe permite, mediante consentimento prévio, fornecer toda a informação e documentação necessária à instrução do processo de matrícula.

Antes de iniciar a inscrição, garanta que tem consigo:

O seu documento de identificação

O documento de identificação do seu educando

Uma fotografia em formato digital do seu educando

O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando

O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando

As inscrições são feitas via Portal das Matrículas. Para o esclarecimento de dúvidas, poderá contactar sempre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Portal das Matrículas