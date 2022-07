Offline: Tribunais portugueses estão sem sistema! O que se passa?

Atualmente, quando os sistemas informáticos falham, quase tudo para! De acordo com informações recentes, um “problema de comunicações” está hoje a afetar vários serviços ligados ao Ministério da Justiça (MJ), nomeadamente tribunais e os registos e notariado, que têm os sistemas em baixo.

Os profissionais não conseguem aceder aos e-mails, aos ofícios ou a qualquer recurso por via eletrónica.

Falha está a afetar todos os sistemas digitais dos tribunais...

O Citius, a plataforma dos Registos e Notariado, o da Polícia Judiciária e ainda o sistema de webmail dos magistrados do Ministério Público estão inoperacionais desde a meia de noite de terça-feira.

De acordo com Ministério da Justiça, “Trata-se de um problema de comunicações que está a afetar o acesso aos sistemas e que estamos a procurar solucionar com a maior brevidade possível. Nos Registos, o pedido, renovação e entrega do Cartão de Cidadão continua disponível ‘offline’”.

Fonte judicial contou à Lusa que os profissionais que trabalham nos tribunais “não conseguem aceder aos 'emails', aos ofícios ou fazer qualquer comunicação por via eletrónica”, acrescentando que os funcionários aperceberam-se dos problemas assim que chegaram ao local de trabalho.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) está a receber desde o início da manhã de hoje, queixas de que as conservatórias, a nível nacional, estão sem acesso às aplicações informáticas, internet e email, de acordo com informação prestada à Lusa.

“Para o STRN é lamentável que situações destas aconteçam cada vez com mais frequência, mesmo porque não se pode falar numa verdadeira transição digital quando as aplicações estão datadas e os equipamentos são obsoletos”, refere este sindicato.

O Portal Citius é "um ponto único de acesso para os profissionais da Justiça, cidadãos e empresas, onde se podem encontrar informações sobre o dia-a-dia dos tribunais, legislação, jurisprudência e sobre os meios alternativos de resolução de litígios".