Já se fala no iPhone 15! Conheça todos os rumores

A Apple ainda não lançou os modelos do iPhone 14, mas parece que estes dispositivos vão ter uma atualização mais moderada do que as que temos visto ultimamente. Por essa razão, já se ouvem rumores sobre o iPhone 15 incluindo design e algumas características.

Descubra hoje todos os rumores do iPhone 15, que será lançado em 2023.

É de salientar que o iPhone 15 ainda está no início do ciclo de desenvolvimento e muita coisa incluída nos planos da Apple pode mudar.

Design do iPhone 15

Os rumores sugerem que os modelos do iPhone 15 serão semelhantes aos modelos do iPhone 14, mas a parte do "pill-and-hole" (grupo da câmara frontal) irá expandir-se. Isto significa que todos os modelos não terão notch, adotando em vez disso os dois modelos recortados como os representados nos rumores para os modelos do iPhone 14 Pro.

Têm havido também alguns rumores que sugerem que um sistema de Face ID por baixo do ecrã poderia ser introduzido em 2023 nos modelos "Pro". Contudo, não é claro se essa informação é viável, pois outras fontes afirmam que este passo não estará pronto até pelo menos 2024.

Como não se esperam grandes alterações no design, a Apple continuará, provavelmente, a oferecer quatro modelos: O iPhone 15 de 6,1 polegadas, o iPhone 15 Pro de 6,1 polegadas, o iPhone 15 Max de 6,7 polegadas, e o iPhone 15 Pro Max de 6,7 polegadas. Os modelos "Pro" terão características mais avançadas e serão mais caros.

Porta USB-C

A Apple estará a considerar trocar a porta Lightning por uma porta USB-C no iPhone 15, o que lhe permitirá cumprir os regulamentos europeus que estão em processo de aprovação.

Estes regulamentos exigem que a empresa de Cupertino produza iPhones com portas USB-C na Europa, isso obrigará uma troca mundial de design, ou desenvolver iPhones especiais para venda na Europa (não é viável).

Fontes com alguma credibilidade nos rumores, onde se inclui Mark Gurman e o analista da Apple Ming-Chi Kuo, disseram que a Apple vai fazer a troca. Contudo, os planos da Apple poderão mudar.

Chips A-Series no iPhone 15

Os modelos do iPhone 15 poderão ser os primeiros a apresentar um chip A-Series de 3-nanómetros. A tecnologia dos chips de 3nm deverá aumentar o desempenho de processamento em 10 a 15%, reduzindo também o consumo de energia em até 30%.

Espera-se que a TSMC inicie a produção do chip de 3nm ainda este ano, o que significa que estará pronta para lançamento já em 2023.

Tecnologia de lentes periscópicas

Tem havido múltiplos rumores sobre o trabalho da Apple na tecnologia de lentes periscópicas, e este tipo de lentes poderia ser introduzido nos iPhones de 2023, provavelmente no iPhone 15 Pro e Pro Max.

A tecnologia de lentes periscópicas oferece capacidades de zoom ótico que excedem as possíveis com uma lente comum, permitindo um zoom ótico de 5x ou mesmo 10x. Com uma lente periscópica, as capacidades de zoom do iPhone seriam significativamente melhoradas, uma vez que os atuais modelos "Pro" estão limitados a um zoom de 3x.

Chips modem desenvolvidos pela Apple

Durante os últimos anos, a Apple tem trabalhado no desenvolvimento de chips modem, e em 2023 poderá ser a sua estreia. Neste momento, a Apple está a utilizar chips modem da Qualcomm, mas após uma disputa em 2019, a Apple está ansiosa por deixar de comprar chips à empresa.

Em novembro de 2021, o diretor financeiro da Qualcomm afirmou que a sua empresa espera fornecer apenas 20% dos seus chips modem em 2023, e como a Apple não tem outro fornecedor destes chips, isso sugere que a própria tecnologia modem da empresa da maçã esteja prestes a ser lançada.

O analista da Apple Ming-Chi Kuo afirmou que os seus chips poderiam estrear-se nos modelos do iPhone que serão lançados em 2023. Pouco se sabe sobre os chips modem da Apple neste momento, mas presumivelmente a tecnologia estará ao nível ou melhor do que os chips 5G que a Qualcomm está a produzir.

Data de lançamento do iPhone 15

Os modelos deste novo iPhone serão provavelmente lançados em Setembro de 2023, caso a Apple siga a sua tradicional linha temporal de lançamento.

