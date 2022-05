Electronic Arts poderá ser vendida ou fundir-se com outra empresa

O mundo dos videojogos está repleto de várias empresas dedicadas à criação de títulos. Neste sentido, algumas são invariavelmente mais populares do que outras, e alguns nomes já são bem conhecidos dos jogadores desde há anos.

No entanto, de acordo com as recentes informações, parece que a gigante Electronic Arts poderá ser vendida ou ser fundida com outra empresa.

Electronic Arts pode ser vendida

A Electronic Arts é uma criadora de videojogos criada em maio de 1982, ou seja, há 40 anos, na localidade de San Mateo, na Califórnia, EUA. A empresa criou e lançou vários jogos populares, como por exemplo The Sims, FIFA Football, Need For Speed, Spore, Medal of Honor, Battlefield, e muitos mais.

Mas os mais recentes rumores vindos de fontes da indústria dos jogos, dizem que a empresa poderá ser vendida em breve para uma grande marca, como a PlayStation da Sony ou a Xbox da Microsoft. De acordo com os detalhes, os executivos da Electronic Arts estão a pensar vender a empresa ou então fundi-la com outra num futuro próximo.

Há ainda a indicação de que a fusão poderia ser analisada com o meio de comunicação NBCUniversal, já quanto à venda as fontes indicam que marcas como a Disney, Amazon e Apple já mostraram interesse.

Segundo o jornalista Dylan Beyers:

Nos últimos anos, à medida que as empresas de comunicação se tornaram mais interessadas na crescente indústria de jogos, o CEO Wilson e a Electronic Arts têm conversado com vários potenciais compradores, incluindo Disney, Apple e Amazon. Várias fontes familiarizadas com essas conversas referem que a EA tem sido persistente na procura de uma venda da empresa, e focou mais ousada após a aquisição da Activision pela Microsoft. Outros dizem que a EA está sobretudo interessada num acordo de fusão que permita a Wilson manter-se como CEO da empresa conjunta.

Vamos manter-nos atentos aos eventuais desenvolvimentos sobre este assunto e, quem sabe, em breve poderá então ser anunciada outra compra de uma gigante do mundo dos videojogos.