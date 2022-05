Jogo V Rising já vendeu meio milhão de unidades em apenas 3 dias de lançamento

Não é novidade para ninguém que o segmento dos jogos eletrónicos é um dos mais populares de sempre, ou não fosse este um dos que mais entretém e diverte as pessoas. No entanto é sempre interessante de perceber até onde chega a popularidade de alguns dos mais recentes títulos.

Como tal, sabe-se agora que o jogo V Rising, lançado no passado dia 17 de maio, conseguiu vender a espantosa quantidade de meio milhão de unidades em três dias após o seu lançamento.

V Rising atinge meio milhão de vendas em 3 dias

O jogo V Rising encaixa no género de ação, aventura e MMO (Multijogador Massivo Online) que envolve vampiros e elementos de sobrevivência. Foi criado pela empresa sueca Stunlock Studios e o lançamento aconteceu nesta última terça-feira, dia 17 de maio.

Mas, apesar de ainda ser um 'bebé' no mercado dos videojogos, a verdade é que o título já conquistou o interesse dos jogadores. Tal é possível verificar através da marca de 500 mil cópias que V Rising já conseguiu vender em apenas 3 dias de lançamento. A notícia foi revelada através de uma publicação da página oficial do jogo na rede social Twitter:

O jogo encontra-se atualmente em formato de acesso antecipado na Steam, sendo que, através das estatísticas da plataforma, V Rising já faz parte da lista do TOP 10 dos jogos com mais jogadores no momento. À hora em que escrevo este artigo, o título ocupava o 6º lugar e contava com um máximo de 127.999 jogadores a jogar, que também era o máximo do dia.

Também neste momento o jogo conta com 7.615 avaliações na Steam, sendo que a maioria das das mesmas é 'muito positiva'. Pode adquirir o jogo na plataforma por 19.99 euros.

Já jogou V Rising?