iPhone será obsoleto em 2032, diz especialista

A cada ano, a Apple lança novos e melhorados modelos do seu icónico iPhone, que é uma referência na indústria tecnológica. Embora o seja para já, o maior especialista mundial em produtos Apple já previu o seu fim de vida, mencionando o ano em que o dispositivo se tornará “obsoleto”.

Ming-Chi Kuo aponta o ano de 2032 como o prazo de validade do iPhone.

Muito se tem falado do metaverso e de toda a tecnologia que lhe estará associada. Afinal, naquele que é o (inevitável) avanço tecnológico, o que os consumidores têm, hoje, como referência poderá não o ser, entretanto.

Então, embora o iPhone da Apple seja uma das mais revelantes referências da indústria da tecnologia, o maior especialista mundial da marca revelou que, não tarda, aquele será um dispositivo obsoleto. Numa nota aos investidores, Ming-Chi Kuo explica que o horizonte temporal do iPhone está em 2032, ou seja, dentro de 10 anos.

Mais do que isso, o especialista revelou que se espera que a Apple substitua o iPhone por um novo gadget informático de uso diário.

Atualmente, existem mais de mil milhões de utilizadores ativos do iPhone. Se o objetivo da Apple é substituir o iPhone por RA em 10 anos, isso significa que a Apple irá vender pelo menos mil milhões de aparelhos RA em 10 anos.

Disse Ming-Chi Kuo.

Realidade Aumentada substituirá o iPhone

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que sobrepõe imagens geradas por computador à realidade. Neste momento, por exemplo, conhece-se a RA em jogos como o Pokemon Go. Ora, segundo o especialista da Apple, no lugar do iPhone estará, então, um dispositivo de RA.

A maioria dos especialistas crê que a Apple substituirá o iPhone por uns óculos que permitirão ao utilizador alterar a realidade à sula volta, bem como percecioná-la de forma diferente. Desde sobreposição de um mapa, até aos jogos de vídeo.

Para Ming-Chi Kuo, o sucesso do novo dispositivo da Apple dependerá do quão desligados os consumidores vão estar do conceito do iPhone.

Se o headset de RA for posicionado apenas como um acessório para o Mac ou iPhone, não será favorável ao crescimento do produto. Um headset de RA que funcione de forma independente significa que terá o seu próprio ecossistema e proporcionará a experiência de utilizador mais completa e flexível.

Explicou Ming-Chi Kuo.

Leia também: