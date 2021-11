E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Analisámos os auscultadores Jabra Elite 85t, o Battlefield 2042 e o Football Manager 2022, falámos dos novos SoC MediaTek e Snapdragon, e muito mais.

Apesar do foco ser o automóvel, a verdade é que existem muitos outros cenários onde os veículos elétricos autónomos poderão ser muito mais necessários e eficazes. Um exemplo são os cargueiros que fazem as rotas predefinidas há anos, que têm praticamente os mesmos métodos em todas as viagens e podem transferir várias dessas competência para a tecnologia da navegação autónoma. A prova está dada e o pioneiro navio cargueiro elétrico autónomo do mundo completou a sua primeira viagem.

Este avanço da tecnologia irá economizar 1.000 toneladas de emissões de carbono por ano.

Ainda se lembra da Sonda Solar Parker? Desde sempre que o Homem tem construído coisas fantásticas. Ao nível da ciência os progressos têm sido enormes, assim como ao nível da tecnologia.

No que diz respeito a velocidades, a Sonda espacial Parker é, até aos dias de hoje, o objeto mais rápido construído pelo Homem. Recentemente esta sonda atingiu os 587.000 km/h e está cada vez mais perto do sol.

Já ouviu falar em tecnologia quântica? Um dos principais objetivos desta tecnologia, e que tem vindo a ser alvo de investigação nos últimos anos, é a criação da Internet quântica. Na prática, com tecnologia quântica é possível ter uma linha de comunicações ultrasseguras.

Em Portugal foi ligado um troço de fibra ótica com 20 km, com tecnologia quântica, entre um centro de dados em Lisboa e outro em Almada.

A OPPO irá anunciar a sua série de smartphones Reno7 a 25 de novembro. Estes novos smartphones, terão a versão base e Pro e agora foi revelado que irão estrear um novo sensor fotográfico desenvolvido pela Sony.

O sensor Sony IMX709 será o primeiro numa câmara fotográfica com lente "olho de gato" e deverá vir colocada na câmara de selfies dos smartphones.

Football Manager regressou! Football Manager 2022 já foi lançado e com ele, voltaram as horas de vício e empenho na tentativa de descobrir a melhor tática e melhores jogadores que levem o nosso clube favorito ao sucesso.

O jogo mais completo de gestão desportiva do mercado (vertente futebol, claro) está de volta e com Football Manager 2022 surgem algumas novidades interessantes.

O Pplware já experimentou o novo Football Manager desta época. Venham ver...

Temos em mãos um dos mais interessantes auscultadores earbuds. Se no ano passado os Jabra Elite 75t nos mostraram uma relação preço qualidade muito interessante, apesar de não terem um puro Cancelamento Ativo de Ruído, este ano a nova versão, os Jabra Elite 85t, dão um passo adiante na qualidade de som e no conforto.

Depois de várias semanas de uso, deixamos a nossa análise. Estamos de facto perante uma excelente opção neste segmento.

Os smartphones de topo do mercado em geral são já verdadeiras máquinas fotográficas, com inúmeras funcionalidades avançadas associadas à app Câmara. A Samsung é um dos melhores exemplos disto mesmo e para os entusiastas da fotografia ou profissionais está para chegar mais uma app que elevará ainda mais as potencialidades das câmaras dos seus modelos de topo.

A app Expert RAW vai tornar o smartphone Samsung numa máquina fotográfica ainda melhor e mais completa.

2021 é o ano de Battlefield 2042 e, o jogo da Electronic Arts que foi desenvolvido pela DICE, desde a sua apresentação que criou altas expetativas.

Ao longo do ano, temos vindo a acompanhar os preparativos do lançamento de Battlefield 2042 (com participação inclusive na Beta) e ... o momento chegou. Battlefield 2042 já foi lançado e já o experimentámos.

A mineração de criptomoedas é uma prática já bastante comum no segmento tecnológico. No entanto sabemos que esta é uma atividade que provoca algum impacto no meio ambiente, uma vez que consome bastante energia e recursos.

Desta forma, agora a Suécia quer que a Europa proíba a mineração de Bitcoins como forma de atingir a meta climática de 1.5º C definida em Paris.

Nos últimos anos os investigadores portugueses têm levado a cabo um conjunto de descobertas interessantes nas mais diversas áreas. A mais recente pertence a investigadores da FEUP que conseguiram produzir oxigénio a partir da oxidação da água.

No trabalho agora publicado, os investigadores utilizaram fotocatalisadores de dióxido de titânio (TiO 2 ), um semicondutor ótico, para tirar partido da ativação luminosa do processo.

As atividades que dificilmente associamos a tablets ou smartphones estão cada vez mais ligadas a este mundo tecnológico. Seja para ter acesso a software específico, seja para estar presente nas redes sociais ou para comunicar com outras pessoas, mesmo os trabalhos mais sujos já exigem a inclusão destas tecnologias para acompanharem a própria evolução do mercado.

Os smartphones robustos são hoje fáceis de encontrar, mas os tablets proporcionam uma produtividade maior. Por isso, hoje trazemos como sugestão o Oukitel RT1, que é o mais robusto dos tablets do mercado com uma enorme bateria.

As anãs castanhas são corpos celestes cujo tamanho está entre o de planetas gigantes como Júpiter e o de estrelas pequenas. Estas estrelas não são grandes o suficiente para iniciar a fusão do hidrogénio no seu núcleo e possuem uma baixa luminosidade. Contudo, como têm uma massa é superior à de um planeta, mas não tão massiva quanto a de uma estrela, estes corpos celestes são considerados estrelas fracassadas. No entanto, a Anã Reid 1B é rica em lítio.

Depois de ter sido encontrada, os astrónomos descobriram que esta estrela antiga tem depósitos de "ouro branco" intactos e que são 13 mil vezes mais do que a quantidade encontrada na Terra.

No ar não há apenas cheiro a Natal, mas também a aproximação da chegada dos próximos smartphones topo de gama equipados com a mais recente e poderosa tecnologia ao nível dos processadores para dispositivos móveis.

De acordo com as informações recentes, o primeiro telefone com o novo SoC MediaTek Dimensity chegará em fevereiro de 2022, enquanto que o equipamento com o Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm fará a sua estreia ainda no mês de dezembro.