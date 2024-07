iPhone 16 Pro terá uma nova cor, eventualmente o bronze

Estamos a poucas semanas da apresentação e lançamento do novo iPhone 16 e iPhone 6 Pro. E, claro, as cores são sempre motivo de interesse. Há já rumores sobre as novas cores dos modelos standard e também sobre o novo tom titânio da linha Pro.

Qual será a nova cor do iPhone 16 Pro?

Segundo uma publicação no Weibo, as cores do iPhone 16 Pro deste ano incluirão o bronze. Contudo, é provável que esta seja apenas outra forma de rotular uma cor anteriormente descrita como “rosa”.

Em março, uma publicação no Weibo referiu-se à nova cor como “rosa”.

Com base num post do Weibo (via ShrimpApplePro on X), a Apple pode estar a planear abandonar o titânio azul e adicionar titânio rosa para o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max [...] Rosa parece ser a versão de titânio ouro.

O perfil 定焦数码 no Weibo também faz referência a uma nova cor hoje, mas uma tradução automática do post chama-lhe bronze.

Outros renders vai mais longes. Segundo o Apple Hub, a Apple irá lançar o iPhone 16 Pro nestas cores mostradas na imagem da publicação.

De facto, o que eles classificam de rosa, pode perfeitamente passar por bronze.

A poucas semanas de descobrirmos o que afinal será mostrado, é importante referir que a Apple está efetivamente a fechar bem as novidades, ao contrário do que nos anos anteriores já se sabia.