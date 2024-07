Esta noite há chuva de meteoros! Olhe para o céu…

De acordo com as informações da área, hoje ainda é possível ver as chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul. A previsão é de pelo menos 30 meteoros por hora. Não precisa de nenhum equipamento especial para observar o fenómeno, basta que olhe para o céu.

Hoje é dia de Chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul.

As chuvas de meteoros são eventos astronómicos fantásticos onde numerosos meteoros são observados irradiando de um ponto fixo no céu noturno. Esses eventos ocorrem quando a Terra passa através de um rastro de detritos deixados por um cometa ou asteroide. Hoje, provavelmente, ainda irá conseguir ver o pico do rastro dos meteoros Alpha Capricórnio.

Para observar uma chuva de meteoros, siga estas dicas:

Escolha um local escuro : Quanto menos poluição luminosa, melhor.

Olhe para o radiante: Esse é o ponto no céu de onde os meteoros parecem irradiar, mas os meteoros podem aparecer em qualquer parte do céu.

Algumas das chuvas de meteoros mais conhecidas e quando ocorrem:

Quadrantidas (início de janeiro): Uma das primeiras chuvas de meteoros do ano, com pico geralmente por volta de 3-4 de janeiro.

(final de julho): Ativas de 12 de julho a 23 de agosto, com pico nos dias 28-29 de julho.

De acordo com os especialistas, a chuva de meteoros pode ser vista por volta das zero horas. As Delta Aquáridas do Sul são uma das chuvas de meteoros mais ativas no céu do sul. Observadores relataram irrupções em 1977 e 2003 (cerca de 40 meteoros por hora). A origem exata do fluxo é incerta, mas o possível corpo principal é o cometa 96P/Machholz.