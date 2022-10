iPhone 14 Pro faz imagens impressionantes na área da astrofotografia

O iPhone 14 continua a trilhar o seu caminho conseguindo resultados espetaculares a vários níveis. Tem das melhores câmaras do mercado mobile, um ecrã classificado pela crítica como o melhor até hoje fabricado, um processador poderosíssimo e algumas inovações recentes que dão a este smartphone características importantes para quem gosta de astrofotografia. Vários utilizadores partilharam trabalhos com excelente qualidade de detalhe.

As imagens finais são trabalhadas recorrendo à tecnologia ProRAW, que a Apple introduziu no iOS em 2020.

Com a cabeça na lua e mais além

Os novos iPhone 14 e iPhone 14 Pro ainda não chegaram aos 4 cantos do planeta e as previsões são para números de vendas substanciais. Apesar de ter muitas semelhanças com os modelos anteriores, o novo hardware é bem mais poderoso. São vários os benchmarks e testes que destacam este novo dispositivo numa área imensamente povoada de concorrentes.

O modelo Pro tem mais vantagens face ao modelo convencional, pois traz um conjunto de câmaras mais avançadas tecnologicamente, um SoC de última geração e todas as novidades prometidas pela marca norte-americana.

Além disso, a versão Pro tem, como já falámos algumas vezes, um ecrã redesenhado, existindo agora a nova interface Dynamic Island. Mas... a novidade para hoje é o conjunto dedicado à fotografia.

O iPhone 14 Pro supera os limites da câmara de 48 megapíxeis, permitindo uma resolução 4x superior em ProRAW que atinge níveis de detalhe impressionantes. A quantidade de luz é essencial para fotografar e por isso, o novo sensor agrupa quatro píxeis num único, o que permite captar quatro vezes mais luz e produzir fotografias ainda mais espetaculares no formato de 12 MP.

Assim, os utilizadores estão a usar o modo Noite do iPhone 14 Pro para mostrarem o que conseguem captar no âmbito da astrofotografia.

Usar as câmaras do iPhone 14 Pro e o modo noturno para fazer astrofotografia

A astrofotografia nada mais é do que uma mistura entre fotografia e astronomia, o que permite aos utilizadores captar imagens de corpos celestes. Graças ao equipamento vendido atualmente, estas imagens já podem ser captadas com maior qualidade e recolher mais detalhe do que aquele que o olho humano, a nu, pode conseguir.

Por exemplo, o iOS possui um modo Noite que permite tirar fotos com pouca luz, graças a algoritmos complexos de longa exposição. Tudo isso não seria possível se não houvesse hardware por trás dele que suportasse tais algoritmos.

Há um conjunto de imagens partilhadas neste fórum que mostram o poder do iPhone 14 Pro e da dedicação à fotografia do espaço.

Então, como podemos fazer astrofotografia com o iPhone?

Antes de mais nada temos de perceber que o iPhone 14 Pro traz um conjunto fabuloso de câmaras:

Principal 48 MP e até 4x mais resolução 24 mm 48 mm (Teleobjetiva a 2x) Sensor Quad Pixel Quad Pixel de 2,44 µm Píxel simples de 1,22 µm Abertura de ƒ/1,78 Focus Pixels a 100% Objetiva de 7 elementos Estabilização ótica de imagem com movimento do sensor (2.ª geração)

Teleobjetiva Qualidade até 2x superior nas fotografias com pouca luz 77 mm Zoom ótico a 3x Abertura de ƒ/2,8 3% de Focus Pixels Objetiva de 6 elementos Estabilização ótica de imagem

Ultra grande angular Imagens macro mais nítidas e brilhantes 13 mm Campo de visão de 120° Abertura de ƒ/2,2 Focus Pixels a 100% Objetiva de 6 elementos Correção da objetiva



Para captarmos aquelas imagens precisamos antes de mais de uma boa app Câmara. Isto porque a que o iOS traz não nos permite controlar manualmente alguns aspetos que vamos precisar, principalmente o ISO. Há várias opções, como já aqui falámos nelas.

Depois, colocamos ISO a 10000 usando os 12 megapíxel, já que os 48 megapíxel com a câmara principal não permitem o uso do modo noturno. O iPhone tem de estar bem apoiado, num suporte para não haver vibrações. A imagem tem de ser tirada com a opção ProRAW ativada.

Com a imagem captada, utilizaremos um editor para tratarmos as imagens. Por exemplo, podemos usar o software Lightroom dentro do próprio iPhone, pois vamos tirar muito mais da foto com a captação através do formato Apple ProRAW.