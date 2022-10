Com a mais recente atualização do Windows 11, a Microsoft deu-lhe muitas novidades, algumas simples e até despercebidas. Cabe aos utilizadores explorarem o seu sistema e descobrir estas pequenas mudanças que tornam esta proposta ainda melhor.

Uma das alterações veio na parte do controlo do volume, que recebe agora uma mudança há muito pedida e esperada. Finalmente podem controlar o volume do som com a roda do rato, de forma rápida e muito simples.

A Microsoft tem vindo a testar algumas alterações ao Windows 11, em especial na sua interface. Quer torná-la mais simples e mais fácil de ser usada, garantindo as opções, as funcionalidades e as ferramentas certas estão acessíveis aos utilizadores da forma mais simples.

Assim, e com esta ideia em mente, a primeira grande atualização trouxe uma novidade muito interessante e que vem tratar de controlar o volume do som no Windows 11. Esta finalmente está mais simples de usar e pode ser controlada diretamente pelo rato.

Quem já instalou esta nova versão pode simplesmente colocar o cursor do rato em cima do controlo do volume do som no Windows 11 e rodar a roda presente. De imediato, dependendo lado para que estão a rodar, o volume aumenta ou diminui.

Esta é uma forma mais simples de controlar o volume do som no Windows 11, com os utilizadores pediam. Basta mesmo colocar o rato no sítio certo e rodar para um lado ou para o outro. O sistema corresponderá e permitirá ser controlado.

Naturalmente que a forma tradicional foi mantida e pronta a ser usada. Ao clicar nesta área vão ver surgir a barra de progressão do volume, que pode clicar para controlar e assim aumentar ou diminuir o volume do som no Windows 11.

Esta é uma novidade simples, mas que mostra como a Microsoft ainda está a conseguir inovar o Windows 11são mudanças muito pequenas, mas que alteram completamente a forma como este sistema é usado e controlado pelos utilizadores.