iPhone 14 está projetado para ser uma besta quando o assunto é a duração da bateria

Ao longo dos anos, os calcanhares de Aquiles dos iPhones foram sendo melhorados. As câmaras hoje são das melhores, os ecrãs estão no pódio, o processador está à frente da concorrência e o carregamento está cada vez mais rápido. Claro, para tanta oferta, a bateria sempre foi no passado um dos assuntos pendentes da Apple. Apesar de ter já melhorado muito com o iPhone 12, os rumores dizem agora que o iPhone 14 foi projetado para ser uma besta quando se trata da duração da bateria.

Atualmente o iPhone já tem uma das melhores baterias no que toca aos smartphones premium. Portanto, se ainda dizem que vai melhorar substancialmente, algo novo será então colocado no iPhone de 2022.

Mais bateria irá traduzir-se num preço mais elevado do iPhone 14

Espera-se que sejam os preços do iPhone mais elevados de sempre, mas isso é o normal, e em todas as marcas, como temos visto isso a acontecer. Com algumas novidades, entre elas o ecrã Always On, uma melhor câmara de selfies e um processador de próxima geração o valor seguramente será mais caro nas variantes Pro.

Há algumas informações, que ainda são da esfera do rumor, que mostram as capacidades das baterias nas várias versões do iPhone 2022. Se assim for, se estes valores de facto se vierem a confirmar, uns modelos dão um bom salto, mas outros nem por isso.

iPhone 14 - 3.279 mAh (iPhone 13 - 3.227 mAh)

- 3.279 mAh (iPhone 13 - 3.227 mAh) iPhone 14 Max - 4,325 mAh

- 4,325 mAh iPhone 14 Pro - 3.200 mAh (iPhone 13 Pro - 3.095 mAh)

- 3.200 mAh (iPhone 13 Pro - 3.095 mAh) iPhone 14 Pro Max - 4,323 mAh (iPhone 13 Pro Max - 4,352 mAh)

O topo de gama, o 14 Pro Max, face ao 13 Pro Max atual, até fica ligeiramente abaixo. Não quer dizer que tenha menos autonomia, até porque a composição dos novos componentes de hardware serão mais otimizados, o que se refletirá depois num consumo menor e num desempenho maior. E a Apple sempre apostou num equilíbrio.

Segundo estes dados que circulam na web, os beneficiados seriam o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro, que veriam um aumento das suas capacidades de bateria, sendo o novo iPhone 14 Max (o modelo grande não-Pro) aquele com a maior duração da bateria.

O iPhone 14 Pro acrescentaria quase 100mAh, um bom salto que poderia consolidar este modelo como um telefone compacto com melhor autonomia.

Como referido mais acima, em comparação com o iPhone 14 Pro Max, este perderá cerca de 30mAh. Considerando que, de acordo com a nossa comparação de baterias, o 13 Pro Max venceu os seus rivais por uma larga margem, estes 30mAh devem ter pouco impacto, especialmente porque o novo processador deve ser ligeiramente mais eficiente.