Xenoblade Chronicles 3 Direct revela novidades

Foi no decorrer da semana passada que decorreu a mais recente Xenoblade Chronicles 3 Direct, uma iniciativa da Nintendo relativa ao ponto de situação de Xenoblade Chronicles 3.

Com o seu lançamento a aproximar-se, foram muitas e boas as novidades apresentadas. Vamos ver...

Xenoblade Chronicles 3 chega à Nintendo Switch a 29 de julho, e a excitação e antecipação dos fãs em relação ao jogo está ao rubro. Noah, a Mio e os seus companheiros receberam no mais recente Xenoblade Chronicles 3 Direct muitas novidades aumentando ainda mais as expetativas em seu redor.

Xenoblade Chronicles 3, liga os futuros dos dois jogos principais da série Xenoblade Chronicles. Em Aionios, o mundo de Xenoblade Chronicles 3, as nações de Keves e Agnus opõem-se e os soldados de cada uma lutam todos os dias para protegê-las. Seis soldados oriundos de ambas as potências são incumbidos de participar numa missão especial. Conseguirão estes heróis, anteriormente inimigos mortais, encontrar um caminho conjunto?

Os jogadores vão acompanhar a demanda destes 6 heróis para desvendarem a verdade sobre o seu mundo, Aionios.

Aionios, que é um local de extrema beleza, pintado com paisagens naturais que contrastam com o conflito permanente em que ambas as nações vivem. Com dimensões bastante generosas, o mundo de Aionios encontra-se disponível à exploração, escondendo muitos segredos e tesouros.

Aionios é grande e belo mas esconde muitos perigos e desafios

E atenção! Também existirá uma vida selvagem que tanto tem de bela como de perigosa. Existem seres amistosos mas, também existem outros que não hesitarão em atacar-nos, como os Territorial Rotbart.

Segundo o que se sabe do jogo, os locais que os jogadores visitam poderão ser visitados com o uso de um sistema de Fast Travel, para facilitar as deslocações.

Quando num combate, cada um dos seis heróis poderá empregar habilidades potentes, designadas de Arts, para tentar obter vantagem durante o confronto. Algumas dessas Arts são capazes de desequilibrar adversários, outras infligem mais danos com base no ponto a partir do qual surge o ataque, ou curam aliados. Ao vincularem várias Arts com impressionantes ataques em cadeia, geram-se combos que provocam maior dano aos inimigos.

Ao se adquirir experiência em combate, os heróis adquirem a possibilidade de aprender Master Arts e Fusion Arts que possibilitarão ataques ainda mais devastadores.

A experiência é importante, pois cada personagem tem a sua classe especifica, o que influencia o seu modo de combate e outras habilidades (de regeneração, defesa e ataque). Durante os confrontos, o jogador pode alternar livremente entre a personagem que controla e a sua classe poderá também ser alterada de forma a corresponder à dos seus aliados.

Xenoblade Chronicles 3, como referi, apresenta um grupo de seis personagens principais, mas ao longo da aventura muitos mais se podem juntar a eles. São os chamados “heróis”, que correspondem a habitantes de Aionios que podem prestar ajuda à equipa enquanto sétimo membro. Apenas um herói de cada vez poderá assumir este papel, mas os jogadores poderão alternar entre eles sempre que quiserem. Cada "herói" tem também as suas próprias classes especiais e habilidades respetivas, tais como Guardian Commander, Incursor e War Medic.

Os membros do grupo podem até assumir qualquer uma das classes de heróis quando se tornam aliados. Recrutando mais heróis, os jogadores aumentarão a combinação de classes e Arts no seu grupo, ampliando assim o seu leque de opções estratégicas.

Uma particularidade do jogo corresponde ao Interlinking, que corresponde à capacidade de, durante um combate, duas personagens do grupo fundirem-se para darem origem a uma forma potente: o Ouroboros. E consoante os pontos que ganhar em combate, mais forte o Ouroboros se tornará. Os Ouroboros também podem participar em ataques em cadeia com o resto da equipa e arrasar no campo de batalha com as devastadoras Ouroboros Arts.

As Colónias de Xenoblade Chronicles 3

O mundo de Aionios é, conforme referi, vasto e bastante diversificado. Pelo caminho, os jogadores terão de ultrapassar desafios bastante variados, como precipícios sem fim, altas montanhas, ou vastos mares e rios. No entanto, nem só de exploração o jogo se baseia e pelo caminho, iremos encontrar, espalhados pelo mapa, várias Colónias, que são locais onde poderemos ir às compras, restaurar energias, conhecer os habitantes locais e descobrir novas missões a completar.

Com os materiais apanhados pelo caminho, o jogador poderá ainda cozinhar alimentos de restauração de saúde, ou fabricar gemas para fortalecer as diferentes habilidades.

Entretanto, para quem pretenda, pode adquirir/comprar o Expansion Pack de Xenoblade Chronicles 3 que permitirá, desde o lançamento do jogo até ao final de 2023 a possibilidade de adquirir conteúdos adicionais que serão lançados em quatro partes* para melhorarem as suas aventuras no mundo de Aionios.

Os conteúdos incluirão objetos úteis, novas roupas e cores alternativas, Challenge Battles, missões, personagens Hero e, finalmente, um novo cenário para a história. O Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop por €29,99.