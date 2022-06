O ritmo a que o WhatsApp mostra novidades é algo verdadeiramente fantástico. Todas as semanas surgem mudanças ou funcionalidades novas, que são testadas de forma exaustiva até estarem maduras e surgirem para todos os utilizadores.

Assim, e como tem sido visto, surgem mais novidades, agora nos emojis e na forma dos utilizadores se podem exprimir. Foram abandonados os emojis mais simples e há agora mudanças muito importantes a chegar.

Novidades muito importantes no WhatsApp

Para além de criar novidades na área de segurança e da proteção dos utilizadores, o WhatsApp tem apostado em criar novas funcionalidades. Estas procuram dar mais liberdade aos utilizadores para se exprimirem de formas mais livres.

A última amostra disso veio com a chegada das reações a qualquer mensagem, feita através dos emojis. Estes estavam limitados a apenas 4 propostas, que muitos consideravam ser poucas e pediam mais destes ícones associados a expressões.

Ainda mais emojis para reagir às mensagens

Pois esse momento chegou agora, com a mais recente versão de testes do WhatsApp. A última beta traz já o acesso à lista total de emojis que este serviço dá aos utilizadores. Consegue também assim superar a concorrência, que os limita a 17, no caso do Telegram.

Para usar estes novos emojis, tudo acontece como antes. Basta selecionar a mensagem a que quer reagir e depois terá acesso aos emojis de base, mas com uma novidade. Encontra aqui o símbolo +, que abre a lista das restantes possibilidade a serem usadas.

Em breve acessível a todos os utilizadores

Esta novidade está, como dissemos antes, ainda em testes na versão beta do WhatsApp dedicada ao Android. Espera-se que surja para todos muito em breve, aumentando a oferta que este serviço tem para os seus utilizadores.

É desta forma que o WhatsApp parece focado em conquistar os seus utilizadores. As novidades não param de surgir e agora dão ainda mais, desta vez melhorando a forma como nos podemos exprimir e reagir às mensagens, com um simples emoji.