iPhone 12 Pro consegue saber a altura das pessoas! Saiba como…

A Apple apresentou o novo iPhone a 12 de outubro. Como informamos, estão disponíveis 4 versões, sendo que o iPhone 12 e iPhone 12 PRO já chegaram ao mercado. Relativamente ao iPhone 12, que traz funções mais evoluídas, destaque para o melhor suporte para a realidade aumentada.

No entanto, com o sensor LIDAR, é possível saber a altura de qualquer pessoa. Saiba como funciona.

Comparativamente ao novo iPhone 12, as versões Pro e Pro Max destacam-se especialmente ao nível das câmaras. O sistema de câmaras Pro eleva ainda mais a qualidade das fotografias em ambientes pouco iluminados e o Ceramic Shield é quatro vezes mais resistente a quedas. É o iPhone 12 Pro. Relativamente ao sistema de câmaras principais, estes novos modelos chegam com três sensores de 12MP angular, ultra-angular e telefoto e também o sensor LIDAR.

Sensor LIDAR permite saber a altura das pessoas no iPhone 12 PRO/MAX

Um LiDAR (Light Detection And Ranging, algo como Deteção e Distanciamento de Luz em tradução livre) é um sensor que recorre a lasers para criar um radar que perscrute o ambiente e meça a distância com precisão.

Baseia-se numa tecnologia ótica que mede as propriedades da luz refletida, permitindo assim obter a distância precisa relativamente a um objeto distante. Este conceito poderá soar algo familiar, uma vez que há já alguns anos que podemos encontrar, nas câmaras de alguns equipamentos Android, sensores ToF 3D, uma espécie de LiDAR, mas sem scanner – saber mais aqui.

Com este sensor é possível saber a altura de uma pessoa em pé e até sentada.

Quando a app Medir deteta uma pessoa, este tem a capacidade de medir automaticamente a sua altura do cão até ao topo da sua cabeça, chapéu ou cabelo.

Para medir a altura de uma pessoa, basta abrir a app e definir o ponto inicial e final para a medição. Após um breve momento, aparecerá uma linha no topo da cabeça da pessoa com a sua medida no que diz respeito à altura. A configuração do tipo de unidades pode ser feito em Configurações> Medida> Unidades de medida.

