Huawei poderá ter também o seu flip phone com ecrã dobrável

A tendência para os novos smartphones, já se sabe, passa pelos ecrãs dobráveis. É um terreno que ainda carece de evolução da tecnologia, principalmente ao nível do vidro do ecrã, mas as propostas que existem no mercado já são bastante robustas.

O Samsung Galaxy Z Flip ou o Motorola Razr são dois dos mais populares modelos de smartphone com ecrã dobrável do estilo flip phone, e agora a Huawei poderá também estar a preparar a sua entrada no segmento.

O flip phone que abre como uma concha ganhou popularidade no tempo em que os telemóveis ainda não eram smart. Na verdade, nunca deixaram de ser produzidos com as devidas evoluções, mas agora, na era dos ecrã dobráveis, voltam a ganhar uma nova força.

A Motorola e a Samsung são duas das marcas que já tem ofertas nesta linha e a Huawei poderá ser a próxima grande empresa entrar neste segmento, depois de já ter o seu modelo que abre em livro, o Huawei Mate Xs.

Huawei regista patente de flip phone com ecrã dobrável

Do site LetsGoDigital chega mais uma divulgação de patente, desta vez registada pela Huawei e que representa aquilo que poderá ser a sua proposta para concorrer diretamente com o Samsung Galaxy Z Flip.

Trata-se de um modelo com design dobrável, em concha, com patente registada no CNIPA – China National Intellectual Property Administration.

Esta patente revela então um smartphone com um ecrã dobrável que ocupa a totalidade do interior, sem recortes nem perfurações para câmaras. Já na parte “exterior” existe um ecrã ao lado de duas câmaras na parte de cima da concha. Na parte de baixo, apenas se destaca a inscrição da marca.

Botões são visto tanto à esquerda como à direita do smartphone: à direita os de volume, à esquerda o de power. Segundo a divulgação, este ainda será um smartphone dirigido ao mercado 5G.

Nesta pequena animação acima é possível vislumbrar as semelhanças que apresenta com o Galaxy Z Flip da Samsung. No entanto, com a inclusão do ecrã extra na capa.