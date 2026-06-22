iOS 27 adiciona um modo de recuperação para o iPhone

A Apple introduziu no iOS 27 uma nova funcionalidade que poderá revelar-se extremamente útil quando um iPhone deixa de arrancar corretamente. Inspirado no modo de recuperação já existente nos Macs com Apple Silicon, este novo ambiente permite reparar ou restaurar o dispositivo sem necessidade de recorrer a um computador.

Um ambiente de recuperação integrado no iPhone

Até agora, quando um iPhone sofria um problema grave de software, como uma atualização interrompida, um ciclo infinito de arranque ou ficheiros do sistema corrompidos, a solução passava quase sempre por ligá-lo a um Mac ou PC para efetuar uma recuperação através do Finder ou do iTunes.

Com o iOS 27, a Apple criou um verdadeiro ambiente de recuperação autónomo que arranca separadamente do sistema operativo principal. Isto significa que o utilizador pode aceder a ferramentas de diagnóstico e reparação mesmo quando o iOS não consegue iniciar normalmente. A funcionalidade está também disponível no iPad através do iPadOS 27.

Como aceder ao novo modo

O processo é semelhante ao utilizado nos Macs com Apple Silicon:

Desligar o iPhone normalmente. Premir e manter pressionado o botão lateral enquanto o dispositivo volta a ligar. Após surgir o logótipo da Apple, continuar a manter o botão pressionado até aparecer uma barra de progresso. O dispositivo entrará então no novo ambiente de recuperação.

Ferramentas disponíveis

Uma vez iniciado, o novo modo disponibiliza várias opções:

Assistente de Recuperação (Recovery Assistant)

Atualização de Software

Modo de Diagnóstico

Apagar Todo o Conteúdo e Definições

Modo de Recuperação tradicional

O ecrã mostra ainda a percentagem de bateria restante e pode ligar-se automaticamente a redes Wi-Fi já configuradas no dispositivo.

Menos dependência do computador

A grande vantagem desta novidade é a possibilidade de resolver alguns problemas diretamente no iPhone. Se uma atualização falhar ou o sistema ficar corrompido, será possível tentar reparar ou reinstalar o software sem recorrer a um Mac ou PC.

Embora este tipo de falhas não seja frequente, podem ocorrer em situações como interrupções durante atualizações, falhas de energia ou versões beta instáveis do sistema operativo. Até agora, estes cenários obrigavam frequentemente ao uso do modo DFU e de um computador para restaurar o dispositivo.

Uma funcionalidade que aproxima o iPhone do Mac

Esta novidade insere-se na estratégia da Apple de tornar o iPhone cada vez mais independente de outros equipamentos. Depois das atualizações sem fios, das transferências diretas entre dispositivos e da recuperação através do iCloud, a recuperação avançada do sistema passa também a poder ser feita diretamente no próprio equipamento.

Para a maioria dos utilizadores, este modo poderá nunca ser necessário. No entanto, quando um iPhone se recusar a arrancar após uma atualização ou falha de software, poderá evitar uma deslocação à assistência técnica ou a necessidade de utilizar um computador.