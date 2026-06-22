Autoridades usam sensores térmicos na estrada para evitar que condutores sigam em contramão

Sensores térmicos, sinalética luminosa e alertas policiais em tempo real fazem parte de um dos maiores programas de prevenção de condução em contramão já lançados nos Estados Unidos da América (EUA).

A infraestrutura das estradas tem um papel muito significativo na forma como conduzimos, influenciando a velocidade, o congestionamento, o trânsito, a segurança e até a direção em que seguimos.

Agora, o estado norte-americano de Massachusetts prepara-se para lançar um dos maiores programas de prevenção de condução em contramão já vistos nos EUA, recorrendo a soluções de alta e baixa tecnologia para intervir em mais de 400 locais considerados de alto risco em todo o território do estado.

Qual o motivo do investimento?

O anúncio surge depois de vários acidentes fatais com grande exposição mediática. Embora os acidentes por condução em contramão continuem a ser relativamente raros, segundo as autoridades, quando acontecem, as consequências são frequentemente catastróficas.

O mais surpreendente é que, na maioria dos casos, não se trata de condutores embriagados ou sob efeito de substâncias, mas de cidadãos comuns que simplesmente erram a direção.

Tecnologia ao serviço da prevenção da contramão

Por isso, Massachusetts vai investir entre 50 e 75 milhões de dólares na instalação de novos sistemas de prevenção e deteção em mais de 400 localizações, num universo de mais de 500 pontos identificados como de risco elevado.

A componente mais sofisticada do plano passa por sensores térmicos colocados nas rampas de acesso às autoestradas.

Quando um sensor deteta um veículo a circular em sentido contrário, ativa de imediato sinais luminosos intermitentes para alertar o condutor do erro.

Em simultâneo, o sistema envia alertas em tempo real às autoridades de trânsito e às forças policiais, o que pode reduzir significativamente o tempo de resposta caso o condutor ignore os avisos.

Segundo responsáveis estaduais citados pela estação de rádio norte-americana WBUR, um sistema semelhante já parece estar a dar resultados: recentemente, em Danvers, um condutor terá invertido a marcha sem incidentes depois de acionar os alertas.

Ainda assim, a tecnologia é apenas uma parte da equação. O plano de Massachusetts prevê ainda:

Instalação de sinais adicionais com as inscrições "WRONG WAY" e "DO NOT ENTER";

Melhoria da marcação no pavimento;

Reforço da sinalização direcional;

Iluminação mais eficaz;

Realinhamento de barreiras físicas e dos espaços que separam as faixas de rodagem;

Reconfiguração de rampas;

Melhoria da canalização do tráfego;

Redesenho de interseções com histórico de incidentes deste tipo.

Entretanto, Rhode Island já tem um programa semelhante em curso e, segundo dados reportados e citados pelo Carscoops, os incidentes de condução em contramão têm vindo a diminuir.

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