Autoridades usam sensores térmicos na estrada para evitar que condutores sigam em contramão
Sensores térmicos, sinalética luminosa e alertas policiais em tempo real fazem parte de um dos maiores programas de prevenção de condução em contramão já lançados nos Estados Unidos da América (EUA).
A infraestrutura das estradas tem um papel muito significativo na forma como conduzimos, influenciando a velocidade, o congestionamento, o trânsito, a segurança e até a direção em que seguimos.
Agora, o estado norte-americano de Massachusetts prepara-se para lançar um dos maiores programas de prevenção de condução em contramão já vistos nos EUA, recorrendo a soluções de alta e baixa tecnologia para intervir em mais de 400 locais considerados de alto risco em todo o território do estado.
Qual o motivo do investimento?
O anúncio surge depois de vários acidentes fatais com grande exposição mediática. Embora os acidentes por condução em contramão continuem a ser relativamente raros, segundo as autoridades, quando acontecem, as consequências são frequentemente catastróficas.
O mais surpreendente é que, na maioria dos casos, não se trata de condutores embriagados ou sob efeito de substâncias, mas de cidadãos comuns que simplesmente erram a direção.
Another wrong way crash on Massachusetts roads… the latest crash on 146 in Millbury overnight has claimed the life of the wrong way driver who sped away from troopers on the Pike,that man in his 20s from Connecticut…other driver suffered non-life-threatening injuries #7news pic.twitter.com/OtpyFGVjwN
— Steve Cooper (@scooperon7) June 20, 2026
Tecnologia ao serviço da prevenção da contramão
Por isso, Massachusetts vai investir entre 50 e 75 milhões de dólares na instalação de novos sistemas de prevenção e deteção em mais de 400 localizações, num universo de mais de 500 pontos identificados como de risco elevado.
A componente mais sofisticada do plano passa por sensores térmicos colocados nas rampas de acesso às autoestradas.
Quando um sensor deteta um veículo a circular em sentido contrário, ativa de imediato sinais luminosos intermitentes para alertar o condutor do erro.
Em simultâneo, o sistema envia alertas em tempo real às autoridades de trânsito e às forças policiais, o que pode reduzir significativamente o tempo de resposta caso o condutor ignore os avisos.
Segundo responsáveis estaduais citados pela estação de rádio norte-americana WBUR, um sistema semelhante já parece estar a dar resultados: recentemente, em Danvers, um condutor terá invertido a marcha sem incidentes depois de acionar os alertas.
Ainda assim, a tecnologia é apenas uma parte da equação. O plano de Massachusetts prevê ainda:
- Instalação de sinais adicionais com as inscrições "WRONG WAY" e "DO NOT ENTER";
- Melhoria da marcação no pavimento;
- Reforço da sinalização direcional;
- Iluminação mais eficaz;
- Realinhamento de barreiras físicas e dos espaços que separam as faixas de rodagem;
- Reconfiguração de rampas;
- Melhoria da canalização do tráfego;
- Redesenho de interseções com histórico de incidentes deste tipo.
Entretanto, Rhode Island já tem um programa semelhante em curso e, segundo dados reportados e citados pelo Carscoops, os incidentes de condução em contramão têm vindo a diminuir.
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