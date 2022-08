iOS 16 beta público 3 já disponível com novo ícone de percentagem de bateria

Nesta segunda feira passada, 8 de agosto, a Apple lançou a quinta versão beta para os programadores. Como era esperado, hoje, a empresa lançou essa mesma beta público do iOS 16. Assim, se quer testar e está inscrito no programa de beta testers da empresa de Cupertino, já pode descarregar e verificar as boas novidades.

Para o público em geral, como é normal, só estará disponível este novo sistema operativo para o iPhone em finais de setembro. Mas há quem já esteja a testar e com muita qualidade.

A Apple lançou a beta 5 do iOS 16 e trouxe algumas novidades. Dentro do equipamento está agora um sistema operativo mais polido, apesar de ser uma versão beta, e menos "glutão". A par disso, foram lançadas algumas novidades.

Entre essas boas novas está a percentagem que voltou ao ícone da bateria no status bar, está o novo menu de informação dos AirPods e está a inserção da opção Copiar e Apagar no menu de captura de ecrã.

Quais dispositivos funcionam com a nova versão beta?

As versões finais do iOS 16 e iPadOS 16 chegarão ao lado dos novos modelos do iPhone 14 neste outono, mas se não quiser esperar tanto tempo, poderá descarregar a versão beta pública através do Apple Beta Software Program. Apenas lembre-se de que esta é uma versão inicial do novo software e há sempre a hipótese de encontrar bugs.

Para participar das betas públicas, precisará inscrever-se então no Apple Beta Software Program no site da Apple, como explicamos aqui.

Além dessa inscrição, tem de ter um equipamento que suporte o novo iOS 16/iPadOS 16.

São estes os elegíveis:

iPhone13

iPhone 13 mini

iPhone 13Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone12

iPhone 12 mini

iPhone 12Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone11

iPhone 11Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2ª geração)

iPhone SE (3ª geração)

iPod touch (7ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração)

iPad Pro 10,5 polegadas

iPad Pro de 9,7 polegadas

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad Air (3ª geração)

Como descarregar e instalar o iOS 16 beta público 3

Como todos já sabem, instalar a versão beta mais recente do iOS ou iPadOS num iPhone, iPad ou iPod touch não poderia ser mais fácil. Basta navegar até Definições > Geral > Atualização de software e tocar em “Descarregar e instalar” na parte inferior dessa página.

Agora faça bom proveito.