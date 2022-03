iOS 15.4 e watchOS 8.5 permitem restaurar um Apple Watch através do iPhone

Anteriormente para restaurar um Apple Watch tínhamos de recorrer ao próprio sistema operativo do dispositivo para realizar esta operação. Contudo, se o dispositivo estivesse com problemas e o acesso fosse dificultado aos menus necessários, a operação poderia ser mais difícil. Agora, com a chegada do iOS 15.4 e do watchOS 8.5, passa a ser possível restaurar um Apple Watch usando um iPhone.

Esta ação ainda carece de mais informação para se perceber em que cenários pode ser importante o novo método. Mas a Apple já deixou indicações.

Apple Watch cada vez mais simples de gerir com um iPhone

Se existe uma área onde a Apple tem de aumentar a usabilidade é na configuração do Apple Watch. É um processo ainda lento quando o vamos iniciar pela primeira vez, quando o queremos formatar ou o vamos emparelhar. Se tudo o resto é rápido, bem organizado e com uma usabilidade incrível, esta parte da configuração ainda carece de mais velocidade de execução.

Contudo, nota-se uma evolução nos últimos anos. E esta nova ação vem ao encontro de uma melhoria no que toca à tal gestão que falámos anteriormente.

A empresa de Cupertino, para ajudar com esta nova funcionalidade, lançou um documento de suporte. Nele é afirmado que, se um dos seus smartwatches a executar o watchOS 8.5 ou posterior exibir uma animação onde é mostrado um Apple Watch e um iPhone a serem aproximados, os clientes poderão seguir as etapas abaixo para iniciar o processo de restauro:

Certifique-se de que há um iPhone por perto. O iPhone precisa ter iOS 15.4 ou posterior, precisa estar ligado ao Wi-Fi, ter o Bluetooth ligado e tem que estar desbloqueado. Coloque o Apple Watch no carregador. Clique duas vezes no botão lateral (o botão abaixo da coroa digital circular) no seu Apple Watch. Siga as etapas que aparecem no iPhone.

Se as etapas não funcionarem, a Apple aconselha os clientes a verificar a sua ligação Wi-Fi. Especificamente, a Apple diz para tentar usar uma rede de 2,4 GHz em vez de 5 GHz e evitar 802.1X ou redes Wi-Fi cativas, como as de quartos de hotel.

Num memorando interno para as Apple Stores e Apple Authorized Service Providers, a Apple disse que este recurso permite que clientes e técnicos restaurem o watchOS nalguns modelos do Apple Watch sem que o dispositivo precise ser enviado para um Centro de Reparação Apple.

O memorando não especificou quais modelos de smartwatches Apple suportam o recurso.

O documento de suporte da Apple refere que os clientes podem ver um ponto de exclamação vermelho no seu Apple Watch. Se isso acontecer, a Apple diz para pressionar duas vezes o botão lateral e seguir as etapas descritas acima.

Se o Apple Watch continuar a exibir um ponto de exclamação vermelho, os clientes são aconselhados a entrar em contacto com o Suporte da Apple.

