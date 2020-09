Apesar de muitas novidade e melhorias, o iOS 14 tem interessado aos utilizadores do iPhone pelas novas possibilidades de personalização. Esta era até agora uma funcionalidade que não era permitida, mas que agora abre aos utilizadores um novo mundo.

Esta alteração revelou-se uma verdadeira revolução e isso tem sido visto agora na sua utilização. As apps relacionadas estão a crescer e batem agora recordes no número de instalações na App Store da Apple.

iOS 14 tem uma nova camada de personalização

Com o iOS 14 a Apple resolveu abrir ainda mais as portas do seu sistema aos utilizadores e aos programadores. Existe agora um nível de personalização nunca visto neste sistema, com a presença de elementos como novos ícones ou os widgets que podem estar no ecrã principal.

Esta mudança teve um impacto grande, não se centrando apenas no utilizadores. Também os programadores receberam um apoio muito grande nos últimos dias. O crescimento das instalações de apps dedicadas à personalização cresceu de forma exponencial nos últimos dias.

Apps de personalização na App Store estão a explodir

Estes dados, recolhidos pela SensorTower, revelam uma nova realidade. Na primeira semana, as primeiras 20 apps da App Store dedicadas à personalização contaram com 13,7 milhões de instalações. Noutra área, estas contaram com gastos de mais de 1 milhão de dólares por parte dos utilizadores desta loja.

No topo desta lista estão 3 apps dedicadas à personalização do iOS 14 e do iPhone. As apps Widgetsmith, Color Widgets e Photo Widget permaneceram no too da lista de apps e em conjunto tiveram mais de 12,6 milhões e instalações nesse período.

Utilizadores do iPhone em Portugal seguem a mesma tendência

O mercado nacional está no mesmo cenário e no topo da lista das apps mais instaladas está a Widgetsmith e a Color Widgets, que dominam também de forma global. Esta primeira terá conseguido 370.000 dólares, que representam 92,5% do total de pagamentos nesta categoria em apenas 4 dias.

Estes números mostram que a Apple deveria ter tomado esta decisão há mais tempo. A personalização, que era apenas possível via jailbreak, está assim acessível a todos e é um processo que se julga simples e fácil de aplicar.