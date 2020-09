Cada vez mais as preocupações com a qualidade do meio ambiente que nos rodeia são uma realidade. Mais que as condições onde estamos, a qualidade destas é uma exigência constante e agora real e exigida. A Dyson tem presente estas novas realidades e as suas ofertas refletem isso.

Assim, a marca resolveu inovar e criou o primeiro purificador, humidificador e ventilador para humidificar cada canto da casa. Esta proposta acumula assim o que mais é pedido, num único equipamento que pode agora ser usado no nosso país.

Com a “geração de interiores” a passar até 90% do tempo em espaços fechados, o aquecimento e o ar condicionado proporcionam uma exposição cada vez maior ao ar seco. Este contexto pode ser potencialmente perigoso, na medida em que as bactérias e os vírus podem proliferar em ambientes onde o ar seja excessivamente seco e húmido.

Os humidificadores são a solução mais comum na hora de eliminar o ar seco, no entanto, apesar dos seus benefícios, alguns podem ser pouco higiénicos. Se a água não for suficientemente tratada, é possível que se misture com o ar contaminado do interior, que pode ser até cinco vezes pior que o ar exterior.

Humidificação higiénica

A luz UV-C danifica as bactérias na água, desestabilizando o seu ADN para que não se possam reproduzir. Este processo demora apenas um trilionésimo de segundo, mas depende de uma exposição completa à luz UV-C.

Ao projetar o Dyson Pure Humidify+Cool, os engenheiros realizaram uma extensa investigação sobre a exposição ideal das bactérias à luz UV-C, para assegurar uma correta desestabilização do seu ADN. Desenvolveram um tubo reflexivo de politetrafluoretileno (PTFE) por onde passa a luz UV-C, que é refletida de um lado para o outro.

À medida que a água é bombeada do depósito e passa pelos raios, a luz mata 99,9% das bactérias da água1. Uma vez tratada, a água enche o evaporador, cuja grade possui fios de prata na parte superior e inferior para criar uma estrutura única e aproveitar as propriedades antimicrobianas5, evitando assim o crescimento de bactérias no evaporador.

Ciclo único de limpeza em profundidade

Os tipos de água variam em todo o mundo e alguns deixam resíduos minerais, como a cal, no evaporador. Para assegurar uma fácil manutenção, a Dyson desenhou um ciclo de limpeza em profundidade que limpa todas as peças expostas à água sem grande esforço ou técnica. Quando o produto necessitar, o botão da limpeza acenderá e o ecrã LCD guiará o utilizador em todo o processo.

Continuar a lutar contra a poluição interior

Os engenheiros da Dyson trabalham há mais de 25 anos na tecnologia de filtração. O Dyson Pure Humidify+Cool deteta os níveis de contaminação e humidade, projetando ar purificado e humidificado de forma higiénica1 a todos os cantos da casa.

Deteta: Os lasers medem e identificam as partículas microscópicas. Outro sensor deteta o volume de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) presentes, como o benzeno e o NO2 (dióxido de nitrogénio). Um terceiro sensor mede a humidade relativa e a temperatura. O ecrã LCD da máquina monitoriza estes dados em tempo real.

Captura: Os nove metros de filtros de microfibra de borosilicato selados capturam cerca de 99,95% dos contaminantes microscópicos até 0,1 mícrones6 incluindo os alergénicos, as bactérias e o pólen. O carbono ativo, revestido com tris para aumentar a sua eficiência de absorção, elimina gases como o NO2 e o benzeno.

Projeta: Com a tecnologia Air Multiplier, o Dyson Pure Humidify+Cool projeta o ar purificado e humidificado a cada canto da casa2.

Novos modos de fluxo de ar

Pela primeira vez nos equipamentos Dyson Pure, os engenheiros incorporaram a tecnologia Jet Axis Control, que controla de forma independente cada um dos caudais de amplificação de ar, permitindo as seguintes funcionalidades:

Modo Brisa: Muitos de nós apreciamos a sensação de uma brisa fresca num dia de calor. Por isso, o investigador e engenheiro chefe, Tim Jukes, e a sua equipa, utilizaram um anemómetro ultrassónico de 3 eixos para recolher mais de 40 milhões de dados de oito locais diferentes no campus de Investigação e Desenvolvimento da Dyson em Malmesbury. Com estes dados, a equipa de Tim desenvolveu um algoritmo para utilizar a oscilação da máquina para imitar os padrões naturais do fluxo de ar e criar uma sensação de brisa refrescante.

Modo ventilador: No modo ventilador, é utilizado um defletor para criar um poderoso fluxo de ar purificado. Assim, refresca a habitação nos dias mais quentes enquanto purifica.

Modo difuso: Os laterais do Jet Axis Control giram para fechar, o defletor abre-se e o ar é expelido pela parte traseira. Isto permite purificar e humidificar o ambiente sem a sensação de refresco.

Uma gestão simples no smartphone

Claro que sendo um equipamento moderno e integrado numa cada vez mais modernizada sociedade, tem algumas das mais modernas funcionalidades. Destaca-se aqui a possibilidade de ser controlado e gerido num smartphone.

Com a app associada podem ter acesso a todas as funções de controlo do Dyson Pure Humidify+Cool. Aqui podem também consultar os dados do equipamento, quer para monitorizar os diferentes níveis da qualidade do ar ou o estado dos filtros do equipamento.

Por fim, e para uma integração total, a Dyson permite, além disso, que este seu novo equipamento seja controlado por voz, tendo por agora acesso direto pela Alexa da Amazon.

Preço e disponibilidade

O Dyson Pure Humidify+Cool pode ser já comprado no nosso país e tem um custo de 699 euros. Por agora apenas pode ser comprado online, mas posteriormente poderá ser encontrado nas lojas do El Corte Inglês, Worten e Media Markt.

Dyson Pure Humidify+Cool