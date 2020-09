Há muito que se procura a forma de fazer uma interligação entre os muitos dispositivos que usamos no dia a dia. Mais do que poderemo comunicar entre sí, queremos que estes estejam unificados e que os possamos usar diretamente e de forma geral.

Existem algumas formas de o conseguir, mas fora do controlo de quem cria os sistemas operativos. Se procuram uma maneira de ter o ecrã do Android no seu PC, surgiu uma maneira bem simples. Vejam como o podem fazer com apenas uma simples app.

O LetsView é uma ferramenta que muitos utilizadores procuram há já algum tempo. É uma maneira simples de ter o ecrã do Android ou do iOS projetado no PC, sem usar cabos ou configurações complexas. Basta as apps respetivas e ler um código QR ou usar um PIN.

A solução para usar no seu PC

Do lado do Windows ou do macOS apenas precisam de ter a app LetsView instalada. Esta está disponível no site desta proposta e a sua instalação é direta e muitos simples. Basta mesmo só descarregar e executar, seguindo depois os passos apresentados.

Depois de instalada, só precisam de a abrir e aceder ao código QR que está disponível. Este passo termina a configuração, requerendo apenas que os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi, para assim dar mais segurança.

No Android e no iPhone precisam de uma app

Claro que do lado do Android ou do iOS necessitam também de ter o LetsView. Este está disponível na Play Store e na App Store,e pronto a ser instalado, como fazem com qualquer outra app em qualquer um dos sistemas.

Para terminar a segunda parte da ligação, precisam apenas de usar a app LetsView para ler o código QR apresentado ou usar o PIN. A ligação é imediata e na hora o ecrã surge no Windows ou no macOS. Tudo o que fizerem no smartphone será mostrado no ecrã do PC no momento em que acontece.

Assim têm o ecrã do dispositivo em todo o lado

Como podem ver no vídeo abaixo, a fluidez do LetsView é grande e o tempo de latência quase nulo. Este é o comportamento esperado e que os utilizadores querem para conseguir mostrar o seu smartphone no ecrã do PC.

Há ainda a somar que será possível usar o ecrã como uma área de desenho para tomar notas e também fazer a transferência de ficheiros. Por fim, importa destacar que esta é uma app gratuita e que pode sre usada sem qualquer limitação pelos utilizadores.

Esta é sem dúvida uma proposta interessante e útil. Com poucos passos e de forma muito simples, podem ter o ecrã do Android ou do iPhone espelhado no Windows ou no macOS, sem configurações ou cabos a atrapalhar.