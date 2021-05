HomePod com a versão 14.5 do software está a causar problemas a alguns utilizadores

O HomePod é um dispositivo estável em relação ao seu sistema operativo porque tem funcionalidades simples, apesar de estar dentro do ecossistema da Apple. Assim, a Siri assume uma posição de maior relevo. Foi aqui que alguns utilizadores relataram problemas após a última atualização.

Segundo os relatos, após a instalação do software 14.5, ao usar “Hey Siri” para reproduzir uma música ou artistas, a assistente pessoal parece não conseguir encontrar a música no Apple Music.

Problemas no Apple Music e não só

Alguns utilizadores estão a colocar nas redes sociais e grupos dedicados algumas reações obtidas nos seus HomePods após terem instalado o HomePod 14.5. Segundo a empresa, esta atualização para a coluna inteligente iria “corrigir bugs”. Além disso, o novo software iria trazer uma melhoria da performance.

Ao que parece, estes problemas com o Apple Music no HomePod também ocorrem no meio de uma miríade de problemas para os serviços iCloud da Apple. Na terça-feira, vários serviços do iCloud ficaram inativos para alguns utilizadores durante várias horas.

Além disso, na semana passada também foram reportados problemas no iTunes e Apple Music.

Por enquanto, não há uma resposta sobre o que os utilizadores podem fazer se estiverem a experienciar estes problemas ao usar o Apple Music no HomePod. Segundo alguns testemunhos, o problema ficou resolvido após redefinir os HomePod com as definições de fábrica.

No nosso caso a Siri não teve qualquer problema em apresentar o que é pedido “Hey Siri play The Dark Side of the Moon, by Pink Floyd”. A resposta foi direta “Now playing The Dark Side of The Moon 2011 remaster by Pink Floyd. Agora encontrar temas na língua de Camões é que ainda é um problema. Fora isso, parece-nos que está tudo OK.

Alguns utilizadores dizem que ao usar o AirPlay não se passa nada, é mesmo ao requisitar os serviços da Siri.

Portanto, se no vosso caso houver algum problema relacionado, deixem nos comentários.