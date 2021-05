Caapora – Oath of the Forest, um jogo pela Amazónia

A Universidade Lusófona tem sido ao longo dos últimos anos, o berço de muitos (e interessantes) projetos académicos relacionados com o desenvolvimento de videojogos.

A Koala Kompany corresponde precisamente um desses projetos, composto por estudantes e que se encontra atualmente a desenvolver, Caapora – Oath of the Forest.

A Koala Kompany é uma equipa nacional de desenvolvimento de jogos, com ponto de origem na Lusófona e que se encontra atualmente a desenvolver Caapora – Oath of the Forest, um jogo com uma temática bastante interessante e actual.

A temática deste jogo relaciona-se com as ameaças e perigos da destruição da floresta amazónica. Apesar de se tratar de um jogo, desta forma, Caapora tem também um papel importante na transmissão duma mensagem sobre a proteção do “pulmão da Terra”.

Em Caapora – Oath of the Forest, o jogador veste a pele de um nativo da Amazónia cuja aldeia foi destruída pelas consequências da sobreexploração e desflorestação da floresta.

O jogo ilustra dessa forma, a luta contra os problemas que ameaçam a selva brasileira (madeireiros, garimpeiros ou criadores de gado). No entanto, e de acordo com os responsáveis da Koala Kompany, o problema da desflorestação é global e apesar do jogo se centrar na Amazónia, a sua mensagem é global.

O nosso personagem tem a capacidade de se transformar em vários animais da selva amazónica e conseguindo, dessa forma, penetrar sem ser visto, nas instalações daqueles que ameaçam a selva com o objetivo de sabotar os seus planos.

Apresentando uma jogabilidade furtiva através da qual os animais da selva tropical podem lutar pela sua terra, o jogo pretende fazer com que o jogador sinta a tensão e perigo iminente.

Cada espécie diferente na qual o jogador pode transformar-se apresenta as suas próprias forças, fraquezas e habilidades. O jogo incentiva o jogador a alternar entre cada animal para se adaptar aos desafios do jogo, a fim de superá-los.

O jogo encontra-se a ser desenvolvido para PC, usando o Unity e, segundo a Koala Kompany, existem reais possibilidades de poder vir a ser migrado também para a Playstation.

A equipa da Koala Kompany é composta por:

Afonso Rosa – Game Design

André Vitorino – Programing

Catarina Matias – Game Artist

Link para o jogo.