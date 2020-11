Google lança atualizações para iOS 14.2 e traz widgets do Gmail

A Google lançou há algumas horas uma série de novidades para as suas aplicações disponíveis no iOS 14.2. Assim, apps como o Gmail, o Chrome, Drive, Maps, Keep, YouTube, Fit, entre outras, receberam novas funcionalidades. Destaca-se, por exemplo, o Gmail projetado para iPhone e iPad. Este popular cliente de email recebeu um novo widget que pode ser adicionado ao ecrã dos widgets e ao ecrã principal de um dos dispositivos.

Apesar do iOS trazer o sua própria app de email, o Gmail é sem dúvida alguma umas das mais usadas no sistema operativo da Apple.

Gmail nos widgets do iOS

Os widgets ganharam uma nova expressão no iOS 14. Como tal, os iPhones e iPads podem agora ter nos seus ecrãs pequenas ferramentas de informação que se destacam do conjunto.

Assim, paulatinamente, as empresas com aplicações nos sistemas operativos Apple começam a alterar e equipar as suas apps. A Google, há umas horas, libertou muitas atualizações no seu vasto conjunto de software. A app Gmail, por exemplo, recebeu a versão 6.0.201101. Com ela, aparecerá o widget para os iPhones e para os iPads.

Apesar de ser algo que vai chegar a todos, a verdade é que em Portugal, esta novidade parece ainda não ter chegado ou não estar disponível ainda a todos os utilizadores. Contudo, como acontece sempre, as novidades são progressivamente entregues para medir o impacto.

Nas restantes ferramentas, as atualizações também foram produtivas. Algumas receberam alterações de desempenho e outras novas funcionalidades, como é o caso do Chrome. Agora, no iPad podemos ter várias janelas deste navegador abertas em simultâneo. Até o preenchimento automático recebeu melhorias, podendo agora ser usado o Face ID.

Atualizem a app, vejam se já receberam o novo widget e deixem a vossa apreciação desta novidade. Certamente para muitos será o mais importante a ter no ecrã do iPhone.

