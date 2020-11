COVID-19: O seu concelho pode sair da lista de “restrições intensas”

Portugal atravessa um momento sensível no que diz respeito à pandemia por COVID-19. Os casos diários são muitos, aproxima-se o limite dos internamentos nas unidades de cuidados intensivos e são já 191 os concelhos que estão com restrições “fortes”.

No entanto, o Governo quer fazer alterações e definir uma escala de gravidade dos concelhos.

Neste momento todos os concelhos que registem mais de 240 novos casos por cada 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, entram para a lista de “concelhos de risco”. A medida é geral e penaliza, em muito, os concelhos com pouca densidade população. Além disso, um concelho com uma taxa de incidência ligeiramente superior a 240 não pode ser comparado a outro cuja taxa ultrapassa os 2 mil. Como solução para o problema, o Governo pretende definir uma escala de gravidade dos concelhos.

De acordo com o líder parlamentar dos Verdes à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a intenção será manter o recolher obrigatório depois das 13 horas ao fim de semana apenas para os concelhos que tenham mais de 960 infeções ativas por 100 mil habitantes, revela a TSF.

Escala de gravidade dos concelhos

Segundo o deputado José Luís Ferreira a escala deverá ter três patamares de gravidade:

entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais leves;

entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão um nível de restrições um pouco mais elevado;

acima dos 960 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais intensas.

De acordo com os últimos dados da DGS, neste momento há 28 municípios acima do patamar definido pelo Governo para as restrições mais fortes. Com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias surgem cerca de 60 concelhos. Entre 240 e abaixo dos 480 casos há cerca de uma centena de municípios.

Municípios com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias…

Paços de Ferreira 3698

Lousada 3362

Vizela 2653

Manteigas 2627

Paredes 2132

Penafiel 2055

Guimarães 1886

Fafe 1787

Santo Tirso 1782

Belmonte 1766

Felgueiras 1719

Freixo de Espada à Cinta 1546

Marco de Canaveses 1379

Vila Nova de Famalicão 1349

Cinfães 1299

Sever do Vouga 1218

Trancoso 1217

Trofa 1197

Oliveira de Azeméis 1192

Murça 1190

Matosinhos 1170

Porto 1149

Idanha-a-Nova 1057

Guarda 1055

Amarante 1036

São João da Madeira 1025

Valongo 1019

Caminha 970

Municípios com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias

Póvoa de Varzim 930

Maia 922

Gondomar 919

Santa Maria da Feira 918

Vila Viçosa 901

Figueira de Castelo Rodrigo 895

Espinho 884

Ovar 881

Vila Nova de Gaia 878

Vila do Conde 865

Braga 824

Mogadouro 822

Redondo 803

Coruche 801

Barcelos 799

Valença 790

Castelo de Paiva 783

Arouca 748

Amares 734

Fundão 691

Seia 688

Proença-a-Nova 685

Póvoa de Lanhoso 674

Monforte 672

Vale de Cambra 671

Vieira do Minho 659

Mealhada 638

Santa Marta de Penaguião 636

Vila Nova de Cerveira 629

Celorico de Basto 620

Paredes de Coura 609

Celorico da Beira 606

Vila Real 598

Esposende 597

Setúbal 592

Sabrosa 591

Estremoz 589

Castro Daire 586

Lisboa 576

Baião 571

Sines 569

Arronches 567

Vila Pouca de Aguiar 552

Cascais 549

Ponte de Lima 542

Odivelas 539

Nelas 532

Santarém 531

Vila Nova de Foz Côa 523

Vila Franca de Xira 518

Peso da Régua 514

Loures 513

Bragança 509

Figueira da Foz 509

Mora 507

Torre de Moncorvo 507

Meda 501

Chaves 496

Mafra 492

Almada 487

Mangualde 486

Alijó 480

Municípios com 240 a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias