A Apple tem-se aproximado da Microsoft do Windows, ainda que de forma muito tímida, como no caso do iCloud. Há algumas novidades e atualizações, para trazer para este sistema o acesso a alguns serviços que a gigante de Cupertino oferece.

Um destes serviços transversais está agora a ser a fonte de problemas para os utilizadores do Windows. Quem usa a versão dedicada do iCloud está a ter problemas com os vídeos e as fotos, sem que se perceba a razão desta situação.

Problemas com o iCloud no Windows

O iCloud é uma das propostas que a Apple tem no Windows. Com esta app instalada os utilizadores têm acesso ao que está guardado neste serviço cloud e até existe uma integração com a app de fotografias da nova versão do Windows.

Esperava-se que esta proposta funcionasse livre de problemas, mas agora há um número crescente de queixas nesta integração. Uma das mais apresentadas está na qualidade dos vídeos que estão ali presentes. Estes ou não podem ser lidos ou têm problemas graves.

O iCloud para Windows está a corromper vídeos gravados por um iPhone 14 Pro Max, resultando em vídeos pretos com linhas de varrimento. Em raras ocasiões, ele está a inserir fotos em vídeos de fontes desconhecidas, possivelmente de outras contas do iCloud. Já me mostraram fotos de famílias de outras pessoas que nunca vi na vida, jogos de futebol e outras fotos aleatórias. Obviamente, isso é extremamente preocupante e não me faz exatamente sentir seguro ao usar o iCloud

Falhas graves nesta proposta da Apple

Do que é revelado, estes vídeos estão a ser captados no iPhone 14 Pro Max, e noutros modelos, mas ao serem acedidos no iCloud para o Windows simplesmente apresentam problemas sérios. Assim, e para além de não poderem ser lidos, não podem ser usados no sistema da Microsoft.

Há ainda queixas associadas às fotos dos utilizadores. Para além das suas, algo normal e esperado, surgem imagens aleatórias e que os utilizadores não reconhecem. A ideia geral é que estas são de terceiros e estão a ser mostradas erradamente.

Agora a Microsoft parece ilibada de culpas

Uma possível solução poderia passar por remover a app e voltar a instalar, mas já foi testada sem sucesso. Sendo um problema central, deverá ser a Apple a resolver a questão e a impedir que as imagens erradas sejam apresentadas, bem como a qualidade ds vídeos.

Resta saber como e com que rapidez a Apple irá resolver esta questão e trazer de novo o iCloud plenamente funcional para o Windows. Com a integração com o novo sistema da Microsoft, certamente que novos utilizadores vão chegar e procuram uma solução estável.