Face ID no futuro poderá mapear as veias de um utilizador para evitar confusões entre gémeos

O Face ID é hoje dos melhores, se não mesmo o melhor, sistema de segurança móvel do mundo. Mas, ao que tudo indica a Apple quer este sistema biométrico ainda mais blindado. Segundo a Apple, a probabilidade de uma pessoa aleatória ultrapassar a segurança do Face ID é de uma num milhão. Contudo, ainda está por ultrapassar o “problema dos gémeos”. São casos raros, mas existem.

Para ultrapassar este problema, a empresa de Cupertino poderá tirar partido dos padrões únicos e difíceis de copiar das veias que residem sob a pele.

Face ID é bom, mas ainda pode ser melhor

Sistemas de segurança biométricos como o Face ID e Touch ID oferecem proteção para os dados do utilizador num pacote relativamente fácil de compreender. É também de fácil utilização, uma vez que o utilizador não precisa de se lembrar de palavras-passe ou códigos, uma vez que o seu rosto ou impressão digital são efetivamente as suas credenciais de conta.

Embora a segurança seja eficaz, ainda são falíveis. Pese o facto de haver poucos falsos-positivos, 1 num milhão é um desafio para se resolver o problema. Além disso, há igualmente outras técnicas, cada vez mais apuradas, de desenvolver máscaras altamente complexas para enganar a identificação facial. Claro que isso exige muitas técnicas que não estão ao alcance do comum mortal.

Claro, como já foi referido, não podemos esquecer o tal “problema dos gémeos”. Isto porque os sistemas de reconhecimento facial como o Face ID poderão conceder acesso a pessoas que são extremamente parecidas, tais como gémeos ou membros da família.

Apple quer identificar as veias para blindar o Face ID

Numa patente concedida pelo Departamento de Patentes e Marcas dos EUA hoje terça-feira 21, intitulada “Vein matching for difficult biometric authentication cases” (numa tradução direta: Correspondência da veia para casos de autenticação biométrica difíceis), a Apple propõe que a resposta seja mais do que superficial.

Especificamente, a empresa quer ir mais alguns milímetros abaixo da pele, pois sugere que as veias poderiam ser utilizadas como um identificador.

Embora as características faciais possam ser facilmente copiadas, os padrões das veias diferem muito entre indivíduos, mesmo entre gémeos. Como estão também abaixo da pele e ocupam espaço 3D, é também extremamente difícil criar um rosto falso que tenha em conta a estrutura das veias sem a cooperação extrema do sujeito, ou sem manobras medicamente invasivas.

O sistema consiste em criar um mapa 3D das veias de um utilizador utilizando técnicas de imagens subepidérmicas, tais como um sensor infravermelho numa câmara que capta padrões de irrigação e manchas a partir de iluminadores infravermelhos que iluminam o rosto do utilizador. Isto é algo semelhante à forma como a Identificação do Rosto funciona atualmente, na medida em que a luz infravermelha é emitida em padrões no rosto de um utilizador e lida por um dispositivo de imagem, mas a patente da Apple é específica sobre a deteção das veias para lá do aspeto exterior.

Tal como outros métodos biométricos, o sistema tem de determinar se existe uma correspondência suficientemente próxima entre os dados digitalizados e a versão previamente registada, utilizada para registar o utilizador. Se a correspondência for suficientemente próxima, o sistema confirma efetivamente que o utilizador está autorizado, e o acesso é concedido.

Quando irá entrar em utilização esta tecnologia?

Poderá não entrar tão cedo, ou pelo menos não nos dispositivos deste ano. Conforme sabemos, a Apple apresenta semanalmente numerosos pedidos de patentes, mas embora as ideias ofereçam áreas de interesse para os esforços de investigação e desenvolvimento da Apple, não garante que a ideia apareça num produto ou serviço futuro.

A patente inúmera os seus inventores como Micah P. Kalscheur e Feng Tang. Esta foi submetida em 2015 e revelada em fevereiro de 2018. O pedido de patente apareceu pela primeira vez em pesquisas em março de 2019.

Apple aposta na identificação pelas veias

Conforme temos visto ao longo dos tempos, a Apple tem apostado em tirar proveito dos padrões únicos das veias. Assim, a empresa tem usado estes padrões para diferentes propósitos. Por exemplo, a veia poderá produzir uma imagem única através da imagem da radiação pulsada, através da utilização de infravermelho.

Um conceito semelhante foi adotado para o Apple Watch. Este recorre a uma câmara para detetar padrões das veias, artérias, perfusão de sangue na pele e tendões, padrões de folículos capilares, entre outros elementos. Todos estes elementos poderão identificar de maneira única um utilizador. A digitalização de veias num Apple Watch também pode ser usada para detetar gestos sem toque, como movimentos de mãos ou dedos, que podem desencadear ações no dispositivo vestível.

A Apple também está a analisar como as veias da palma de um utilizador podem ser analisadas como parte do reconhecimento no estilo Touch ID.

Portanto, o futuro poderá trazer muitas novidades no que toca à segurança num iPhone, iPad, Apple Watch ou mesmo num computador da Apple. Tudo isto começou a ser desenhado há muitos anos.