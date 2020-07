Partner Showcase da Nintendo, apresenta jogos de parceiros

No passado dia 20 de julho, decorreu a Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, uma iniciativa inédita da Nintendo, dedicada aos próximos lançamentos de jogos para a Nintendo Switch, desenvolvidos por parceiros da marca japonesa.

Venham conhecer os jogos agora anunciados.

A Nintendo estreou, no passado dia 20 de julho, uma nova iniciativa com o nome de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, na qual apresentou jogos para a Nintendo Switch concebidos por editoras e equipas de desenvolvimento parceiras da Nintendo.

Nesta primeira apresentação chegaram-nos as revelações de dois novos jogos da série Shin Megami Tensei – uma versão em HD de um dos mais populares jogos da série, Shin Megami Tensei III, e um novo título na série principal, Shin Megami Tensei V, que terá um lançamento global em simultâneo para a Nintendo Switch em 2021.

Contudo, as novidades não se ficaram por aí:

Shin Megami Tensei V : O próximo título da série Shin Megami Tensei, da Atlus, chega em exclusivo à Nintendo Switch. Neste RPG épico, a ordem já não existe e o caos reina sobre tudo e todos. Shin Megami Tensei V terá um lançamento global em simultâneo para a Nintendo Switch em 2021.

Shin Megami Tensei III Nocturne: HD Remaster : Passaram 17 anos desde o lançamento do jogo Shin Megami Tensei III original, conhecido na Europa como Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call. Agora, a lenda apocalíptica está de regresso numa recriação em HD do jogo clássico, disponível para a Nintendo Switch a partir da primavera de 2021.

Rogue Company : Dizime os inimigos com um arsenal de armas e habilidades neste jogo de disparos online na terceira pessoa da autoria dos estúdios First Watch Games. Enfrente outros jogadores em modos tanto competitivos quanto mais relaxados ou tente a sua sorte contra adversários controlados pela consola que decerto não serão pera doce. Se algum jogador for derrotado em combate, os seus companheiros poderão reanimá-lo, para que possa voltar imediatamente à batalha. Este título conta com a possibilidade de jogar e gravar o progresso em distintas plataformas desde o seu lançamento, assim como a função de mira com controlos por movimento. Ainda hoje serão reveladas mais informações sobre Rogue Company.

WWE 2K Battlegrounds: O mundo de WWE será o seu campo de batalha, com nova ação arcade sem limites, em que as suas WWE Superstars e Legends combatem em ambientes interativos. Tanto jogadores ocasionais como fãs acérrimos de wrestling apreciarão a experiência multijogadores fácil de apreender de WWE 2K Battlegrounds, disponível para a Nintendo Switch a 18 de setembro.

Foram, entretanto, também reveladas novidades para Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda:

Conjunto de conteúdos adicionais 1: Character Pack – Neste primeiro conjunto, serão adicionadas cinco personagens jogáveis, incluindo Impa, especialista em ataques à distância com a Naginata, e Aria, perfeita para jogadores que apreciam um desafio. Basta ser atingida uma vez ou falhar uma batida para perder o jogo.

Conjunto de conteúdos adicionais 2: Melody Pack – Com a aquisição deste conjunto, serão adicionadas 39 músicas, incluindo versões remisturadas da música ambiente do jogo. Os jogadores podem alterar a música de fundo sempre que quiserem para que possam escutar as suas faixas preferidas enquanto percorrem Hyrule.

Conjunto de conteúdos adicionais 3: História adicional – Symphony of the Mask – Graças a este terceiro conjunto de conteúdos adicionais, os jogadores poderão assumir o papel do misterioso Skull Kid e aventurar-se por um mapa inédito, que inclui novas faixas de música e uma nova história. O Skull Kid também tem a capacidade de alterar as suas habilidades consoante a máscara que utilizar.

Pelo que sabemos, esta iniciativa de Partner Showcase é para continuar, pelo que ao longo dos próximos meses, outras emissões serão feitas.

Como facilmente se consegue perceber, é uma iniciativa que consegue, de certa forma, aproximar ainda mais as equipas de desenvolvimento aos jogadores. Isto, porque muitas vezes, muitos jogadores ‘passam ao lado’ de grandes jogos por desconhecimento.