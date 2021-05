Engenhosos wallpapers para iPhone vão garantir que nunca lhe faltará bateria

Tudo num smartphone poderá ser uma ferramenta proativa. Não temos dúvidas que este gadget é um pedaço de tecnologia do mais avançado que o homem alguma vez produzir. Não vamos falar em sensores, não vamos falar em processadores, hoje queremos dizer-lhe que o seu iPhone pode ter wallpapers que vão para além do aspeto decorativo. Um conjunto de imagens podem ser úteis para o informar, por exemplo, de como está a bateria do dispositivo.

A Apple já havia introduzido a ideia numa versão beta do iOS 14.5. Hoje trazemos uma dica muito interessante.

Como ter imagens interativas com a bateria do seu iPhone

Na imagem que podem ver em cima é representado um iPhone 12 com 3 wallpapers diferentes. No entanto, um olhar mais atento dá para perceber que é o mesmo dispositivo, mas com uma imagem diferente em cada momento.

Basicamente o iOS 14.5 permite que use uma imagem específica para cada ação. Isto é, tendo em conta o que se está a passar com a bateria, a própria imagem passa ao utilizador essa informação.

Assim, conforme as diversas fazes da bateria, o iPhone mostra um wallpaper diferente. Quando está a carregar, a imagem é uma, quando está descarregado é outra e quando está com carga o iPhone até sorri!

Só com um olhar sabe o estado da bateria do seu iPhone

Os componentes do smartphone estão mais eficientes do que nunca, e a capacidade da bateria tem aumentado constantemente nos últimos anos. Além disso, todos os novos smartphones suportam velocidades de carregamento significativamente mais rápidas e muitos deles vêm com suporte para carregamento sem fio. Isso torna ainda mais conveniente recarregar o iPhone durante o dia.

Ainda assim, se ficar sem bateria é um grande problema para si, então o truque do papel de parede inteligente desenvolvido por Ben Vessey vai ser uma mais-valia.

Esta interação entre o wallpaper e a bateria permite que com um olhar de soslaio, saiba de imediato como está a energia do seu dispositivo.

Como o iOS ainda não oferece esta funcionalidade nativa, este pacote não lhe será oferecido. No entanto, assim como Ben Vessey faz, usando a app Atalhos, também qualquer pessoa o pode fazer. Aliás, a nossa dica de hoje é o incentivo para que se explore a app Atalhos por forma a se conseguir este tipo de efeitos.

Se quer já alho pronto, o pack de wallpapers interativos custa cerca de 4,5 euros e traz as imagens e as instruções num vídeo e PDF de como o aplicar. Em breve iremos explicar como fazer este processo com as suas próprias imagens.