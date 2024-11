Como ocultar na app Encontrar do iPhone a sua localização sem levantar suspeitas

Há pessoas que têm a sua localização partilhada permanentemente com a família ou amigos. Isso permite que o grupo com acesso a essa informação saiba em tempo real onde está a pessoa. Mas, pode haver uma altura que quer "passar incógnito", nem que seja naquele momento de ir às compras de Natal naquela loja específica. Mas, claro, desligar a partilha por "levantar suspeita". Hoje mostramos com o pode fazer de forma sem "dar nas vistas".

Ocultar temporariamente a sua localização real na app Encontrar

Alguma vez precisou de um momento de privacidade sem levantar suspeitas? Se estiver a comprar secretamente um presente de Natal ou a planear uma festa surpresa, poderá querer ocultar temporariamente a sua localização real na aplicação Encontrar da Apple no seu iPhone sem desativar completamente a partilha de localização.

Hoje vamos mostrar passo a passo um truque inteligente que permite manter a partilha ativada enquanto mostra uma localização diferente - tudo isto utilizando outro dispositivo Apple que possua.

Para ocultar a sua localização real, tem de ter um iPhone e um iPad, ou dois iPhones ou dois iPads (ou seja, não um Mac) ligados à sua conta Apple com a funcionalidade Encontrar ativada. Este método funciona dizendo à app Encontrar para utilizar a localização de um dispositivo fixo em vez da localização do iPhone.

Comece por deixar o dispositivo que pretende utilizar como localização apresentada (como um iPad) num local convincente - talvez a sua casa ou escritório.

Depois, pegue no iPhone e siga estes passos:

Abra a aplicação Encontrar e toque no separador Eu na parte inferior do ecrã;

Desloque-se para baixo para encontrar a opção “Utilizar este iPhone como a minha localização” e certifique-se de que está desativada (opção Nenhum);

Pegue no outro dispositivo Apple e abra a app Encontrar ;

; Toque no separador Eu e selecione “Utilizar este [dispositivo] como A minha localização”;

Ative o botão junto a Partilhar a minha localização . A localização partilhada passa a mostrar o local onde este dispositivo está estacionado e não o local onde se encontra com o iPhone;

. A localização partilhada passa a mostrar o local onde este dispositivo está estacionado e não o local onde se encontra com o iPhone; Quando estiver pronto para retomar a partilha de localização normal, basta voltar à aplicação Encontrar do iPhone e ativar novamente a opção “Utilizar este iPhone como a minha localização”.

Agora lembre-se que deixará, durante esta manobra, de estar "debaixo de olho" das pessoas com quem partilha a sua localização. Está, portanto, por conta própria.