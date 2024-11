Vem aí uma grande atualização do ChatGPT em janeiro e não é o GPT-5

A inovação em termos de inteligência artificial continua em passo acelerado. A OpenAI já prepara uma nova funcionalidade que irá agir em nome do utilizador. Mas a empresa liderada por Sam Altman não está sozinha nesta corrida.

ChatGPT... em nome do utilizador

A OpenAI está preparada para lançar uma nova funcionalidade de IA em janeiro, com o nome de código Operator, que permitirá ao ChatGPT agir em nome do utilizador. Assim, por exemplo, poderá nunca mais precisar de reservar voos por si mesmo.

A empresa fez o anúncio durante uma reunião com a equipa, de acordo com a Bloomberg. O plano é lançar a nova funcionalidade como uma pré-visualização de pesquisa através da API de desenvolvimento da empresa.

Estes agentes de IA, se assim podem ser chamados, diferem significativamente dos programas tradicionais. Em vez de seguirem um conjunto de instruções predefinidas, podem perceber autonomamente o seu ambiente, processar informações e tomar decisões para realizar tarefas ou resolver problemas, como gerar um código de computador complexo ou organizar viagens.

Corrida apertada

Mas a OpenAI não está sozinha nesta corrida. Recentemente, a Anthropic lançou a funcionalidade Computer Control, que permite ao modelo manipular um ambiente de ambiente de trabalho da mesma forma que os utilizadores humanos o fariam.

De forma semelhante, a Microsoft revelou uma funcionalidade semelhante no final de outubro. Foi desenvolvida para lidar com trabalhos monótonos de escritório, como gerir registos de funcionários e redigir emails. A Google também está a trabalhar nesta área, com o nome de código Jarvis, e poderá apresentá-los até ao final do ano.

Teremos modelos cada vez melhores. Mas penso que aquilo que parecerá o próximo grande avanço serão os agentes.

Escreveu o CEO da OpenAI, Sam Altman, numa sessão AMA no Reddit no mês passado.

Segundo fontes da Bloomberg, a OpenAI está a trabalhar em vários estilos de agentes de IA, sendo a versão mais próxima ideal para a produção de um assistente geral que será capaz de agir através de um navegador web.

O anúncio surge num momento em que os principais players no mercado da IA enfrentam desafios como os crescentes requisitos de energia e água. A esperança aqui, aparentemente, é que, se não conseguirem simplesmente forçar o próximo modelo GPT-5 a alcançar melhores métricas de desempenho, eles se tornem mais úteis.