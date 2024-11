Novidades Playstation Plus de Novembro

Acabámos de chegar a meio de novembro e a Sony Playstation acaba de revelar quais os títulos que se vão juntar ao catálogo do serviço Playstation Plus.

Novembro já vai lançado, rumo à Black Friday e ao Natal. No entanto, as surpresas não esperam tanto tempo e a Sony Playstation acaba de revelar quais os jogos que os subscritores válidos do serviço Playstation Plus podem começar a usufruir.

Assim sendo, podem ver de seguida, quais as novidades do catálogo de clássicos que estarão disponíveis a partir de dia 19 de novembro para o PlayStation Plus Premium e Extra.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue a lista de jogos que ficarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 19 de novembro:

Grand Theft Auto V para a Playstation 4 e Playstation 5. (Relançamento no PlayStation Plus)

Dying Light 2: Stay Human para a Playstation 4 e Playstation 5

Like a Dragon: Ishin para a Playstation 4 e Playstation 5

MotoGP 24 para a Playstation 4 e Playstation 5

Digimon Survive para a Playstation 4

The Sims 4 Island Living para a Playstation 4. (Requer o jogo original The Sims 4)

Overcooked! All You Can Eat para a Playstation 4 e Playstation 5

Stick Fight: The Game para a Playstation 4

Clash: Artifacts of Chaos para a Playstation 4 e Playstation 5

Killer Frequency para a Playstation 4 e Playstation 5

Hungry Shark World para a Playstation 4

Chivalry 2 para a Playstation 4 e Playstation 5

Catálogo de clássicos (Premium)

E agora chega a ver dos jogos que chegam, no mesmo dia 19 de novembro, ao catálogo do PlayStation Plus Premium:

Synapse para a PSVR 2.

Blood Omen: Legacy of Kain para a Playstation 4 e Playstation 5

Blood Omen 2 para a Playstation 4 e Playstation 5

Resistance: Fall of Man para a Playstation 3

Resistance 2 para a Playstation 3