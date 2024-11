iOS 18.2: A Siri pode agora dizer onde é que as suas músicas foram “ouvidas” pelo Shazam

O iOS 18 ainda não saiu a público, mas os testes das versões beta para programadores mostram muitas e boas novidades. Entre elas, algo que algumas vezes temos curiosidade em saber: onde é que usei o Shazam para descobrir o nome desta música? Bom, esta funcionalidade está no iOS 18.2.

Uma nova funcionalidade do iOS 18.2 permite que a Siri lhe diga onde ouviu ou onde colocou a sua música no Shazam.

Apesar desta nova versão ainda estar no modo beta, apresenta uma tonelada de novos recursos do Apple Intelligence, como Genmoji, Image Playground, Image Wand, integração ChatGPT e muito mais, mas apresenta mais um truque na manga que ainda não é conhecido até agora.

Segundo o que foi descoberto:

O iOS 18.2 permite que a aplicação de Reconhecimento de música (Shazam) coloque geotags nas músicas com base no local onde os utilizadores as descobrem. Quando um utilizador toca e mantém premido o botão dedicado da Central de Controlo do Reconhecimento de Música e, em seguida, clica em Histórico pela primeira vez, é apresentado um novo ecrã inicial. A página destaca as funcionalidades existentes, como o histórico de músicas e o suporte para sincronização com o iCloud, e adiciona uma nova funcionalidade denominada Memórias musicais.

Depois de permitir o acesso à localização, será ativada automaticamente uma funcionalidade de marcação geográfica que marcará as músicas com dados de localização. Assim, a partir de agora, quando descobrir músicas através da ferramenta Reconhecimento de música, a sua localização será anexada ao histórico da música, para que possa colocar a música num local específico e lembrar-se de onde estava quando a ouviu.