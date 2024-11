China apresenta um novo conceito de avião de combate para operações aéreas e espaciais

A China deu que falar na 15ª Exposição Internacional de Aviação. Como país anfitrião, revelou uma série de inovações, incluindo pormenores sobre o Shenyang J-35, um potencial concorrente do Lockheed Martin F-35 dos EUA. No entanto, as atenções também se voltaram para um projeto mais enigmático - um avião de combate para operações aéreas e espaciais.

A Aviation Industry Corporation of China (AVIC) apresentou o conceito de um avião de combate chamado Baidi, um supersónico concebido para missões aéreas e espaciais avançadas. Este ambicioso protótipo faz parte do Projeto Nantianmen.

O modelo Baidi revelado apresenta elementos de design surpreendentemente não convencionais e futuristas. A sua aparência á algo parecida com a do conceito Lockheed SR-72 que está a ser desenvolvido nos Estados Unidos, um projeto famoso por estar ligado ao filme "Top Gun: Maverick".

Espera-se que este avião de combate venha a ser um fator de mudança para a People's Liberation Army Air Force (PLAAF). De acordo com a Interesting Engineering, o Baidi é mais do que um mero design conceptual - é um projeto em evolução. Ao longo do tempo, o seu compartimento de armas interno foi expandido para acomodar armamento mais pesado.

O que se sabe até agora sobre este avião de combate

Vídeos que circularam em plataformas chinesas durante a exposição sugerem que o Baidi será uma aeronave tripulada.

O seu chassi parece utilizar materiais avançados e linhas elegantes para minimizar a deteção por radar. Apesar do design promissor, os pormenores sobre as suas capacidades e o calendário de utilização permanecem em segredo.

O projeto sublinha o empenho da China em melhorar as suas capacidades de defesa no ar e no espaço.

De facto, os serviços secretos dos EUA informaram há dois anos que a China tinha recursos para começar a desenvolver um space fighter de sexta geração, sugerindo que o conceito Baidi poderia ser um passo nessa direção.

