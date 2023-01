Como gravar o ecrã do iPhone sem a Dynamic Island

Uma das virtudes do Consultório é ajudar-nos a nós, no Pplware, a procurar soluções para os problemas que os nossos leitores nos expõem. Recentemente, um leitor perguntou se seria possível gravar um vídeo no seu iPhone 14 Pro sem aparecer a Dynamic Island na gravação do ecrã. Depois de alguma pesquisa... afinal é possível. O iOS traz uma forma interessante, nada fácil de perceber, que permite usar a gravação de ecrã sem que a Dynamic Island apareça ou mesmo o LED indicador vermelho.

A forma de o fazer mostra que aquele espaço reservado para as ações da tal ilha dinâmica ainda poderá trazer mais do que aquilo que conhecemos. Vemos isso mesmo aqui nesta dica.

O notch não está presente nas capturas de ecrã feitas com versões mais antigas dos iPhones. No entanto, no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max mais recentes, a Dynamic Island ficará visível na gravação final do ecrã.

Apesar de não ser uma funcionalidade descrita nos menus do iOS, podemos usar uma técnica para eliminar a Dynamic Island quando gravamos o ecrã do nosso iPhone Pro de 2022.

Impedir a gravação com a Dynamic Island presente

Sim, além de desaparecer a Dynamic Island também desaparece da gravação o indicador de utilização da gravação do ecrã, aquele ponto vermelho no lado esquerdo da área dinâmica do notch.

Abra a Central de Controlo no seu iPhone Toque no ícone Gravação do ecrã na Central de controlo Durante a contagem regressiva de três segundos, deslize o dedo pela área da Dynamic Island

Ao deslizar horizontalmente de qualquer borda do recorte para dentro, em direção ao centro da Dynamic Island, fará com que a contagem regressiva desapareça e impeça que esta área apareça na gravação final (esta gravação será salva depois na aplicação Fotografias).

Esta opção não está disponível nas versões anteriores ao iPhone 14 Pro. Neste caso, não funciona esta dica para evitar que a gravação do ecrã no iPhone remova a área da ilha dinâmica.