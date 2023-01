Gráfica GeForce RTX 4060 Ti da Nvidia pode ter um TDP de 160W

A Nvidia é a marca mais poderosa marca no segmento das placas gráficas e disso não existem muitas dúvidas. Trata-se de uma das mais importantes fabricantes de GPUs no mundo, sendo a líder neste setor, nomeadamente ao nível dos chips domésticos.

A fabricante tem continuado a lançar para o mercado novos modelos da sua nova linha GeForce RTX 40. E as mais recentes informações adiantam que o próximo modelo RTX 4060 Ti poderá trazer um TDP de 160W.

RTX 4060 Ti pode ter TDP de 160W

Foram agora reveladas novidades sobre a placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti da Nvidia. E as informações avançam que esta será a primiera GPU a estrear o chip gráfico Nvidia AD106 e, para além disso, este equipamento terá uma eficiência energética superior ao inicialmente previsto.

Se anteriormente o leaker @kopite7kimi, havia referido que a RTX 4060 Ti teria um TDP de 220W, agora os detalhes divulgados mais recentemente mostram que o consumo energético será mais baixo, nomeadamente de 160W.

Contudo, como todas as histórias têm quase sempre dois lados, com estas características este chip gráfico também vai oferecer aos utilizador um menor poder ao nível do desempenho. E em termos de comparação com o modelo da geração anterior, a GeForce RTX 3060 Ti, esta placa gráfica da nova geração vai contar então com um TDP 40W inferior.

Estima-se que a RTX 4060 Ti possa trazer uma configuração de 4.352 núcleos CUDA, ligeiramente menor do que os 4.864 da RTX 3060 Ti e, tal como será previsível, será construído através da nova arquitetura Ada Lovelace da Nvidia.

Outros dados mostram que a gráfica deve trazer uma capacidade de memória GDDR6 de 8GB com uma interface de memória de 128 bits e largura de banda de 288 GB/s.

As informações indicam que a GeForce RTX 4060 Ti deve chegar já nas próximas semanas ao mercado ou, mais tardar, no início do segundo trimestre deste ano.